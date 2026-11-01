В нескольких районах ДНР отключили электричество из-за аварии в энергосистеме

Глава округа Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что из-за аварии электричество отключили в Куйбышевском, Ленинском, Киевском и Ворошиловском районах. Без света оставались более 49 тыс. человек. По данным министерства, отключения затронули также Мариуполь, Горловку, Новоазовский и Володарский муниципальные округа, а также несколько населенных пунктов Тельмановского муниципального округа.