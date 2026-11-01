В нескольких районах ДНР отключили электричество из-за аварии в энергосистеме
Специалисты восстанавливают электроснабжение в нескольких округах Донецкой народной республики после аварии в энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба министерства угля и энергетики региона.
Глава округа Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что из-за аварии электричество отключили в Куйбышевском, Ленинском, Киевском и Ворошиловском районах. Без света оставались более 49 тыс. человек. По данным министерства, отключения затронули также Мариуполь, Горловку, Новоазовский и Володарский муниципальные округа, а также несколько населенных пунктов Тельмановского муниципального округа.
«Подача электроэнергии будет восстанавливаться поэтапно. До стабилизации ситуации возможны временные и повторные ограничения электроснабжения»,— сообщила пресс-служба министерства угля и энергетики. Около 22:20 мск Алексей Кулемзин сообщил, что электроснабжение восстановили в Пролетарском районе Донецка.