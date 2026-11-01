Дональд Трамп пообещал стать «мистером Вето» в случае победы демократов

По мнению президента, такая тактика позволит ему добиваться своего даже при наличии большинства в Конгрессе у демократов. «Они будут присылать (законопроекты.—“Ъ”), а я буду накладывать вето»,— объяснил он. Но потом, считает Дональд Трамп, все равно «в какой-то момент мы, возможно, начнем заключать с ними сделки». «Такое ведь уже бывало. Я имею в виду, что не первый же раз такое происходит»,— пояснил президент, как обычно это бывает. «Спустя месяц-другой такого наложения вето на все и пустой траты ими времени они такие приходят, и мы заключаем сделку»,— добавил он. Как отмечает New York Post, с начала своего второго срока Дональд Трамп воспользовался правом вето два раза. В первый срок он наложил вето десять раз.