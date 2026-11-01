Дональд Трамп пообещал стать «мистером Вето» в случае победы демократов
Президент США Дональд Трамп рассказал, что он будет делать, если на промежуточных выборах в Конгресс победят демократы. «Думаю, я стану мистером Вето. Я не позволю им все испортить»,— ответил он журналистке New York Post Миранды Девайн, ведущей подкаста Pod Force One.
По мнению президента, такая тактика позволит ему добиваться своего даже при наличии большинства в Конгрессе у демократов. «Они будут присылать (законопроекты.—“Ъ”), а я буду накладывать вето»,— объяснил он. Но потом, считает Дональд Трамп, все равно «в какой-то момент мы, возможно, начнем заключать с ними сделки». «Такое ведь уже бывало. Я имею в виду, что не первый же раз такое происходит»,— пояснил президент, как обычно это бывает. «Спустя месяц-другой такого наложения вето на все и пустой траты ими времени они такие приходят, и мы заключаем сделку»,— добавил он. Как отмечает New York Post, с начала своего второго срока Дональд Трамп воспользовался правом вето два раза. В первый срок он наложил вето десять раз.
Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Белый дом уже много месяцев готовится к возможной победе демократов на промежуточных выборах, которые состоятся 3 ноября. По данным источников, высокопоставленные чиновники, включая заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера и директора Бюджетного управления Рассела Воута, в связке с юристами Белого дома прорабатывают те направления политики, в которых президент Трамп сможет продвигать свою повестку без одобрения демократов с помощью исполнительных указов. Кроме того, идет подготовка на случай масштабных парламентских расследований в отношении чиновников администрации.