Цифра без иллюзий: за что бизнес готов платить

В рамках форума «Цифроземье-2026» «Коммерсантъ-Черноземье» при участии компании МТС провел круглый стол, посвященный цифровизации на производстве. Представители власти, АПК, строительной отрасли, IT-компаний и эксперты цифровых решений для промышленности обсудили, какие технологии уже помогают снижать издержки и простои, а какие пока остаются экспериментом. Модератором дискуссии выступил главный редактор «Коммерсантъ-Черноземье» Сергей Калашников.

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От точечных решений — к единой системе

Главный тренд 2026 года — переход от разрозненных цифровых инструментов к комплексным проектам. Крупные предприятия всё чаще отказываются от отдельных решений в пользу систем, объединяющих промышленный интернет вещей, искусственный интеллект, компьютерное зрение и кибербезопасность. Причина проста: разрозненные данные не дают целостной картины производственных процессов, тогда как интегрированная система позволяет управлять предприятием на основе полной и своевременной информации.

Министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков считает цифровизацию эффективным инструментом развития АПК и промышленности. С нею он связывает повышение производительности и снижение нагрузки на персонал предприятий в условиях сложившегося кадрового дефицита на рынке труда. «Цифровизация — это не какой-то модный тренд. Это фундамент развития индустрии и агропромышленного комплекса. Задача регионального министерства цифрового развития — обеспечить диалог между федеральными органами власти, производственниками и ИТ-разработчиками», — отметил он.

Аналитики МТС зафиксировали: если ранее предприятия чаще внедряли точечные решения, связанные с системами доступа и контроля на объектах, то в текущем году они переходят к комплексным технологиям на базе искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей и кибербезопасности.

«В 2026 году бизнесу нужна не базовая цифровизация и разрозненные решения, а единая система управления. Тренд на IoT и ИИ в нашем регионе обусловлен спецификой местной экономики: мощный АПК и развитая торговля требуют точных данных в реальном времени. Отдельные камеры или роботы не дают целостной картины производства. Предприятия переходят к комплексным проектам на базе промышленного интернета вещей, компьютерного зрения и искусственного интеллекта — технологий, которые напрямую влияют на выручку, снижают издержки и дают быструю окупаемость. Именно в такой глубокой интеграции и кроется настоящая выгода. Сегодня современные технологии дают возможность обеспечить непрерывность и безопасность производственного цикла, и их внедрение говорит о настоящей технологической зрелости предприятий», — прокомментировал директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

Участники дискуссии были едины во мнении, что необходимость цифровизации диктуется экономическими причинами. Заместитель генерального директора по развитию ГК «Молвест» Виталий Чернышов отметил, что компания давно внедряет цифровые решения на разных участках производств. Он подчеркнул: «Чем больше людей у нас работает, тем больше производительность на одного человека снижается. Там, где есть возможность рутину переложить на оборудование, есть смысл это сделать. Человек должен заниматься креативным трудом».

Практики внедрения: от видеоаналитики до «темных складов»

Участники поделились конкретными кейсами. В «Молвесте» ставку сделали на видеоаналитику и искусственный интеллект. Виталий Чернышов привел такой пример: «Во многих местах, где раньше люди визуально контролировали какие-то процессы, мы поставили камеры, в том числе в труднодоступных точках. В результате получили прекрасную видеоаналитику», — рассказал он. По словам спикера, решение «заходит» только тогда, когда оно удобно и понятно конкретному сотруднику. В противном случае «оно скорее всего, не приживётся».

В Koblik Group организовали так называемый «темный склад» — полностью автоматизированный. «У нас все операции на складе выполняют два складских робота. Планируем совместно с МТС купить роботы-«таблетки», которые будут между цехами развозить детали», — поделился Сергей Барылюк. Он призвал не экономить на экспериментах, ведь именно они зачастую приводят к эффективным решениям. «Начинайте экспериментировать. Стартапы, пилоты — запускайте всё, что можно. Сейчас возможности огромные для этого», — дал совет Сергей Барылюк.

Руководитель проектов ДСК Борис Дунаев рассказал, как на предприятии выстраивают цифровую инфраструктуру. «Для повышения качества принимаемых решений выстраиваем интеграционную модель между производством и стройкой. Получая более качественные цифровые данные, быстрее принимаем решение в части производства работ. Это позволяет наращивать темпы производства с одной стороны, с другой — темпы строительства. Мы поставили планку 260–280 тыс. кв. м в текущем году, а в следующем планируем выходить на 320–350», — поделился Дунаев.

Особое внимание участники уделили цифровой гигиене. Главный инженер ДСК Руслан Кононов рассказал, что в свое время компания приняла решение о создании собственной защищённой цифровой инфраструктуры. «В 2024 году произошли события, которые показали уязвимость систем, несмотря на их защищённость. На своем печальном опыте убедились, что 152-й Федеральный закон «О персональных данных», к сожалению, родился не на пустом месте — все правила пишутся на потерях. Мы обратились к профессионалам на внешнем рынке, чтобы решить эту проблему».

Руководитель направления группы отраслевой экспертизы МТС Даврон Абдумуминов акцентировал: «Зачастую компании, когда задумываются о внедрении тех или иных систем, очень часто забывают про инфраструктуру. К примеру, о необходимости расширить серверные мощности, взять мощности по хранению, вложиться в информационную безопасность... Мы помогаем заказчику обосновать целесообразность инвестиций в инфраструктуру». Он также подчеркнул важность подготовки персонала: «Многие опасаются, что внедрение цифровых систем приведёт к сокращению штата. Но я не помню ни одного случая, чтобы после внедрения системы сократили людей. Их обучают новым компетенциям, и они начинают выполнять более значимую работу, уходя от рутинных операций».

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Фото: Егор Снетков



Возможности для малого и среднего бизнеса

Директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб объяснил разницу подходов к цифровизации у малого и крупного бизнеса. «Малый бизнес автоматизирует небольшие процессы. А руководители крупных предприятий смотрят на всю цепочку в целом. При тех же затратах можно сильно масштабировать производство и увеличивать эффективность за счёт изменения бизнес-процессов», — пояснил он.

По его словам, для малого бизнеса особенно востребованы роботизация складов, автоматизация складского учёта, CRM-системы. «Чем прозрачнее процесс, тем он более эффективен. Начать экономить и делать процесс прозрачным — это то, что доступно уже сегодня», — подчеркнул Голуб. Он также отметил, что обращаться к внешним партнёрам нужно на старте — для оценки рынка и понимания того, какие решения работают. «Многие цифровые интеграторы даже без продажи помогают в этом», — добавил он.

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Фото: Егор Снетков



Как измерять эффективность

Дискуссия о критериях оценки эффективности цифровых решений выявила разные подходы. Сергей Барылюк предложил измерять её во времени: «Не в деньгах, не в экономических показателях, а во времени, которое тратится на выполнение операций».

Виталий Чернышов считает, что универсального показателя нет: «Анализировать, какие цифровые решения уже доказали на практике свою эффективность, сложно. Мы узнаём о маленьких компаниях, у которых получилось, но не узнаем о тех, у которых не получилось». По его словам, уровень инвестиций в цифру — это вопрос внимания предприятия к теме цифровой зрелости. «Была статистика, которая говорит, что от полутора до трёх процентов бюджета компаний должно идти на IT», — отметил он.

Даврон Абдумуминов подчеркнул, что успешное внедрение всегда меняет бизнес-процесс. «Даже на уровне собственника зачастую нет понимания того, что если мы внедряем систему оперативного планирования, у нас поменяется бизнес-процесс. Если предприятие не замахивается сразу на глобальную цифровизацию, делает это частями, то результат тоже достигается, и ощутимый», — резюмировал он и привёл конкретные цифры: «Если вы на производстве решили вопрос по телеметрии: автоматизировали процесс сбора, передачи и анализа температуры, давления, влажности, — эффект у наших заказчиков — 20–30%».

В завершение дискуссии её участники отметили, что разговор был «не только интересным, но и полезным»: некоторые идеи взяты на вооружение, здесь же договорились об экскурсии на «темный склад» Koblik Group.