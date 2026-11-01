В Германии допустили отказ от проведения ЧМ-2027 по хоккею из-за допуска России

«Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира, — сказал господин Лутц (цитата по ТАСС). — Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе».