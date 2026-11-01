В Германии допустили отказ от проведения ЧМ-2027 по хоккею из-за допуска России
Федерация хоккея Германии допустила, что будет рассматривать отказ от проведения чемпионата мира 2027 года из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских спортсменов к международным турнирам. Об этом заявил глава Федерации Франк Лутц в интервью MagentaTV.
«Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира, — сказал господин Лутц (цитата по ТАСС). — Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе».
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) снять с российских сборных ограничение на участие в мировых турнирах. Инстанция отменила все пять резолюций Совета IIHF, которые ограничивали допуск российских команд к международным соревнованиям. Чемпионат мира пройдет в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.
Среди причин для отказа от проведения чемпионата Франк Лутц назвал финансовые трудности. По его словам, «из-за вопросов безопасности» Федерации хоккея придется увеличить расходы. Кроме того, у российских хоккеистов могут возникнуть проблемы с получением виз, добавил господин Лутц.