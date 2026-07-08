ЭНКО и ИНСТЕП реализуют первый совместный проект в Воронеже

Спустя два года после объединения, посвященных выстраиванию коммуникаций, обмену лучшими практиками и выработке дальнейшей стратегии, команды переходят к следующему шагу — реализации первого масштабного совместного проекта.

Воронежская компания ИНСТЕП слилась с ЭНКО в 2024 году. Так появилась ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ. За два года команды объединили экспертизу, синхронизировали подходы к проектированию и реализации проектов, сформировав единые стандарты качества. Общий фокус компаний — высокий стандарт качества и эстетики, акцент на благоустройстве территории, создании комфортной городской среды и комплексном развитии территорий.

ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ — федеральный девелопер полного цикла и одна из крупнейших строительных компаний РФ. Основана в Тюменской области в 2011 году. Специализируется на комплексном развитии территорий, возведении жилья комфорт-класса и создании собственной экосистемы сервисов. По данным Всeостройке.pф, «ЭНКО» занимает 23-е место в РФ по объему текущего строительства.

В новом совместном проекте в Воронеже будут объединены сильные стороны обеих компаний: локальный опыт ИНСТЕП в Центральном ФО, а также значительный опыт и ресурсы ЭНКО.

Для ЭНКО это еще один шаг в масштабировании бизнеса и развитии за пределами домашнего региона. А для рынка — пример того, как синергия двух сильных команд может стать основой для действительно значимого проекта.

Детали проекта пока не раскрываются, но участники рынка уже называют его одним из самых ожидаемых девелоперских анонсов региона.

Известно, что проект будет локализован в Северном микрорайоне Воронежа, где уже сформирована необходимая коммерческая и социальная инфраструктура.