Дружные намерения

Третьим в их компании был Михаил Врубель, заставивший друзей ощутить себя грубыми мещанами: слишком уж он казался нездешним, утонченным и в жизни, и в творчестве. Он самоуверенно заявлял Коровину: «Вы все там — Репин, Серов и ты — просто каша», хорошо чувствуя свою непохожесть: «Все одинаковы, как гробы... Я не хочу этого». Некоторое время Врубель жил в мастерской Коровина на Долгоруковской улице в Москве, рядом находилась мастерская Серова, и в память об этой дружбе в экспозиции представлено несколько работ Врубеля. Одна из них — «Женская голова» — создана в 1906 году, незадолго до того, как больной художник ослеп. Эта вещь — необычная, слегка пугающая, как многие его полубезумные работы,— приковывает к себе взгляды. И заставляет предположить, что если б в название выставки добавили фамилию Врубеля, то зрительский успех был бы еще более убедительным.