Рынок ИИ-аватаров быстро растет

Оценки мирового рынка ИИ-аватаров на 2025 год расходятся в разы из-за разных методологий, но все аналитики сходятся в одном: рынок быстро растёт. Видео дешевеет, языковые модели сильнее год от года, а бизнесу всё нужнее персональная коммуникация в большом масштабе. В России отдельная статистика не ведётся, но публичных отечественных решений, сопоставимых с разработкой Сбера по всей совокупности технологий и корпоративных требований, пока нет.

Фото: Сбер

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Одной честной цифры по объёму рынка ИИ-аватаров в мире и России нет. Одни аналитики считают только сервисы генерации аватаров, другие добавляют виртуальных людей, игровых персонажей и часть разговорного ИИ. Потенциал оценивается по отраслям, где такой интерфейс уже приносит понятную пользу: банкам, торговле, образованию, медицине, контактным центрам, госуслугам.

Сценариев много. В образовании цифровой эксперт повторит объяснение столько раз, сколько нужно, и подберёт другой пример. В медицине поможет с навигацией и подготовкой к приёму, а врачу оставит больше времени на пациента. В сервисе ответит в любой час и проведёт человека через сложный процесс. Кино, реклама и корпоративные коммуникации получают ускорение производства и локализации контента».

История Сбера с цифровыми аватарами началась в 2019 году. Тогда лаборатория робототехники Сбера вместе с командами ЦРТ и CGF Innovation создала Елену — первого цифрового аватара банка. Позже Елена вышла в эфир РБК и каждый час рассказывала телезрителям о курсах валют и биржевых котировках. Тогда технологию впервые проверили не в лаборатории, а перед широкой аудиторией.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сегодня аватар — уже не отдельная технология, а часть цифрового эксперта — собственного решения, в котором собраны все нужные компоненты. ГигаЧат понимает контекст и формирует ответ по существу. Речевые технологии отвечают за голос, визуальные — за образ и синхронизацию губ с речью в реальном времени. В итоге цифровой эксперт отвечает быстро и точно в своей предметной области, а разговаривать с ним человеку легко и привычно.

В России сильные команды работают в синтезе речи, компьютерном зрении, генерации видео, разговорном ИИ. Но публичных отечественных решений, сопоставимых с нашим по всей совокупности технологий и корпоративных требований, мы пока не видим. Подчеркну слово "публичных". Рынок молодой, и часть разработок может просто не быть на виду».