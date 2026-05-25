Акционер и топ-менеджеры ЭНКО выступили на воронежском форуме «Зодчество»

На сессиях форума «Зодчество ВРН» топ-менеджеры АО «ЭНКО.Корпорация» представили видение текущей ситуации на рынке жилищного строительства. Главную аналитическую информацию в ходе выступлений сообщила акционер, председатель правления корпорации Елена Низамова на сессии «Жилищный рынок: что происходит и что делать?», открывшей форум.

В своем выступлении госпожа Низамова отметила, что в условиях роста себестоимости, падения спроса и высоких банковских процентов кризис строительной отрасли будет продолжаться, а рынок очистится от случайных компаний. «Мы не урезали планы по стройке, но увеличили сроки строительства»,— прокомментировала госпожа Низамова стратегию компании в сложившихся условияз. Также она отметила, что уже в ближайшее время можно ожидать улучшения ситуации.

«К 2027 году ставка упадет. Наш рынок цикличен, восстановление спроса ожидаем ближе к 2029 году. Ключевая задача — подготовиться к тому моменту, когда рынок выстрелит. До этого момента главная задача застройщиков: выжить, сохранить коллектив, провести колоссальную работу над продуктом»,— пояснила она, заявив, что даже в сложившихся условиях объем социальных обязательств компании продолжает расти.

Коммерческий директор корпорации Юлия Файзулина на той же сессии сообщила, что главный тренд сегодня — кратный рост рыночной ипотеки. По итогам 2025 года доля рыночной ипотеки в продажах ЭНКО составила 9%, однако уже за четыре месяца текущего года показатель вырос до 15%, а в Воронеже — до 26%.

На сессии «Индустриальное домостроение: от эффективности к эстетичности» выступил исполнительный директор ООО СЗ ИНСТЕП (компания вошла в состав ЭНКО в 2024 году) Дмитрий Бельков. «Пятнадцать лет назад слово "панель" ассоциировалось у многих с серостью и однотипностью. Сегодня индустриальное домостроение может быть современным, разнообразным и эстетичным», — заявил он, отметив, что компания отказалась от самого слова «панель» и теперь делает ставку на яркие архитектурные решения и цифровые технологии.

На пленарной сессии с участием первых лиц региона и федеральных представителей отрасли Елена Низамова также подчеркнула приверженность компании развитию Воронежской области.

«Мы искренне верим в этот регион, у нас богатый опыт строительства. Наша компания работает в шести регионах и еще в четырех скоро приступим к работе. В Воронеже мы отмечаем сильнейшую базу подготовки стройкомплексов. Мы как девелоперы должны обеспечивать людям среду, которая будет способствовать тому, чтобы они хотели остаться там, где они есть. Мы готовы работать и вкладываться здесь — и в нормотворчество, и в новые комплексы. В ближайшее время мы будем возводить объекты непосредственно в Воронеже, и мы хотим, чтобы этот город увидел другую жизнь», — подчеркнула в своем выступлении акционер корпорации.