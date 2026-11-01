Хакеры обрушили биткойн

Совместно с эмитентами централизованных криптовалют, Tether, Circle, Ripple бирже удалось заморозить активы примерно на $3 млрд. Однако биткойны заблокировать таким способом не удалось, ведь у этой валюты «нет единого эмитента», указывают в «Шард». При этом, учитывая, что сообщений об утечке приватных ключей от криптокошельков пока не обнаружено, злоумышленники смогли осуществить операции путем взлома самой инфраструктуры профучастника, указывают эксперты. Это не первый случай таких крупных взломов. В феврале 2025 года хакеры вывели с Bybit рекордные на тот момент $1,5 млрд, в 2022 году были взломаны Ronin Network и FTX, в 2018-м — Coincheck. «Площадка обязана защищать не только хранилище криптографических ключей, а всю цепочку трансакций — рабочие места, доступы, внутренние сервисы»,— указывает директор по маркетингу Web3 Tech Матвей Войтов.