Хакеры обрушили биткойн
Взлом Binance не прошел бесследно для котировок ведущей криптовалюты
Взлом биржи Binance и вывод со счетов клиентов миллиардов долларов обрушили курс биткойна до $76 тыс. По словам экспертов, взлом произошел за счет компрометации инфраструктуры биржи. Это означает, что российским криптодепозитариям придется выстроить многоуровневую защиту — холодные кошельки, распределение ключей и мультиподпись — для сохранности средств клиентов, когда стартуют полноценные торги на российском крипторынке. Такие меры защиты потребуют от профучастников значительных вложений, поэтому качественную инфраструктуру смогут построить немногие игроки.
По итогам торгов 1 ноября курс биткойна не смог отыграть падение, вызванное известием о взломе криптобиржи Binance, и подняться выше $80 тыс. В результате игры на повышение в выходные дни, по данным Coinmarket.cap, 1 ноября цена биткойна доходила до $78,1 тыс. Это на 2,5% выше, чем 30 октября, когда курс биткойна достиг минимума с 18 сентября — $76,1 тыс. Впрочем, полностью отыграть падение биткойн не смог и его котировки на 4,5% ниже отметки, с которой началось падение.
Масштабное снижение котировок началось ночью 30 октября, после того как стало известно о том, что крупная криптобиржа Binance была взломана. В Binance заявили, что с кошельков инвесторов были выведены криптоактивы на сумму около $6,3 млрд. «Потенциально это крупнейшее хищение в истории криптоиндустрии»,— указывают в компании—разработчике решений для безопасности цифровых активов «Шард». Обвалу котировок способствовал и масштабный вывод средств из ETF-фондов, которые 30 октября составили рекордные за месяц $643 млн.
Совместно с эмитентами централизованных криптовалют, Tether, Circle, Ripple бирже удалось заморозить активы примерно на $3 млрд. Однако биткойны заблокировать таким способом не удалось, ведь у этой валюты «нет единого эмитента», указывают в «Шард». При этом, учитывая, что сообщений об утечке приватных ключей от криптокошельков пока не обнаружено, злоумышленники смогли осуществить операции путем взлома самой инфраструктуры профучастника, указывают эксперты. Это не первый случай таких крупных взломов. В феврале 2025 года хакеры вывели с Bybit рекордные на тот момент $1,5 млрд, в 2022 году были взломаны Ronin Network и FTX, в 2018-м — Coincheck. «Площадка обязана защищать не только хранилище криптографических ключей, а всю цепочку трансакций — рабочие места, доступы, внутренние сервисы»,— указывает директор по маркетингу Web3 Tech Матвей Войтов.
6,3 миллиарда долларов
cоставил ущерб в результате масштабной хакерской атаки на криптобиржу Binance 29 октября 2026 года
В РФ меры по защите активов клиентов заложены во вступившем в силу 1 сентября 2026 года законе «О цифровых валютах и цифровых правах». В частности, регулирование предполагает, что «ни одна операция по адресу, который ведет депозитарий, не проходит без его согласия, клиентские активы обособляются от собственных, а сверка с блокчейном проводится каждый рабочий день», отмечает господин Войтов. Все это потребует он профучастников значительных вложений, так что выстроить качественную инфраструктуру смогут немногие игроки, подчеркивают эксперты.
При этом, чтобы максимально защитить активы инвесторов, основная часть средств должна храниться на холодных кошельках, не подключенных к интернету постоянно, отмечает гендиректор «Технобит» Александр Пересичан. Ключи доступа должны быть распределены между несколькими независимыми участниками, а крупные трансакции — подтверждаться несколькими подписями, заявляет эксперт.
Взлом Binance показывает, что «масштаб компании и ее многомиллиардные вложения в безопасность не дают абсолютной защиты активов», подчеркивает господин Пересичан.
Согласно действующему регулированию, если инвестор лишился криптоактивов из-за нарушений со стороны депозитария, у клиента есть правовые основания требовать возмещения убытков. Однако закон допускает ограничение ответственности депозитария, если ущерб «был причинен неправомерными действиями третьих лиц», отмечает операционный директор Millpay Игорь Плотников. «Поэтому сам по себе факт взлома еще не означает, что клиент автоматически получит компенсацию»,— указывает эксперт. Клиенту «придется устанавливать обстоятельства хищения» и выяснять, были ли нарушения со стороны депозитария. Не последнюю роль будет играть и то, «какие условия ответственности предусмотрены договором», заключает господин Плотников.