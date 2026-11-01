В судно в Ормузском проливе попал неизвестный снаряд

Сегодня об ударах неизвестными снарядам сообщила Катарская газотранспортная компания. По данным организации, катарский газовоз «Аль-Майеда» был атакован во время плавания в Персидском заливе. Никто из членов экипажа не пострадал, и никакого ущерба окружающей среде нанесено не было. МИД Катара осудил инцидент. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.