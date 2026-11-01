В судно в Ормузском проливе попал неизвестный снаряд
Судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядом, передает Центр координации морских торговых перевозок ВМС Великобритании (UKMTO). Об инциденте ведомству сообщил капитан другого торгового судна.
Сегодня об ударах неизвестными снарядам сообщила Катарская газотранспортная компания. По данным организации, катарский газовоз «Аль-Майеда» был атакован во время плавания в Персидском заливе. Никто из членов экипажа не пострадал, и никакого ущерба окружающей среде нанесено не было. МИД Катара осудил инцидент. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.