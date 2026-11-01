Семейная симфония
Вышел новый альбом Муси Тотибадзе
Российская певица с грузинскими корнями Муся Тотибадзе выпустила четвертый альбом «Сон». Артистка продолжает формирование собственного стиля, замешанного на интеллектуальной поп-музыке и кавказском бэкграунде. Игорь Гаврилов даже готов простить ей текстовые клише, настолько интересно ему было наблюдать за тем, как развивается ее авторский почерк.
Самые предсказуемые для эстрадного артиста строчки ждут слушателя в заглавной песне альбома «Сон». «Я снова вижу сон, где мы с тобой вдвоем танцуем под луной…», «мы не сберегли той ласковой любви», «я не знаю, где, когда, в какой стране ты вспомнишь обо мне» — если это просто прочитать, то от сопутствующей музыки вряд ли будешь ждать чего-то более сложного, чем «Руки вверх!». И тем не менее «Сон», не слишком изысканный по замыслу, хоть и нежно аранжированный,— это та песня, с которой новый альбом начался. Муся Тотибадзе написала ее вместе с Романом Цепелевым, композитором-электронщиком и автором музыки к спектаклям «Практики» и Александринского театра. Вокруг этой песни со временем собралось 13 композиций, над которыми работали Игорь Вдовин, Максим Войтов и давний партнер Тотибадзе Иван Лубенников. Очень впечатляющий подбор партнеров, подразумевающий «западный» подход к альбому, когда есть центральная фигура певицы-иконы и команда опытных продюсеров и сонграйтеров.
Сама Муся Тотибадзе в интервью отмечает «симфоническую четырехчастность» альбома: «Первая часть — герой взволнованный, драматичный, энергичный и трепещущий. Вторая — печальная часть, умиротворенная, нежная, без суеты. Третья может быть легкой, но под легкостью — тревожной и ироничной. Четвертая — жизнерадостная и праздничная, победа над злом». Несколько амбициозно для певицы, которая в начале карьеры казалась прежде всего удачливой богемной девушкой из хорошей семьи и с тягой к пению. Но певческая карьера Муси Тотибадзе развивалась очень впечатляюще. На презентацию ее дебютного альбома «Мальчик» (2019) собралась полная «Стрелка» — все главные ЛОМы и инфлюенсеры. И если тогда это был все же скорее социальный успех, нежели артистический, то дальнейший ход событий заставлял прислушиваться к певице Тотибадзе все внимательнее.
На выступлениях она выглядела артисткой, которая никак не определится, кем хочет стать: новой Ветлицкой или отечественной Рошин Мёрфи, петь песни Аллы Пугачевой периода Чернавского или колдовать над семплерами.
В компании композитора Лубенникова она искала идеальное сочетание эстрадной мелодичности и модной электроники. При этом Тотибадзе активно работала в театре, развивая актерскую харизму. Ну а образ рыжеволосой дивы с повадками грузинской княжны — то, что ей досталось по семейной линии.
В первом же, почти целиком инструментальном треке «Сна» «Intro» слышен голос отца певицы — художника Константина Тотибадзе, рассуждающего о таланте как о большой ответственности. Огромная семья Тотибадзе, члены которой живут в России, Грузии, Германии и Франции,— это возможность для Муси впитывать энергию разных стран и культур, находясь в вечном поиске новых красок для своей музыки. Двигаясь от трека к треку, слушатель открывает то «акустическую», то «оркестровую», то «электронную», то «фольклорную» сторону певицы. И тем не менее ею практически всегда управляет поп-инстинкт. Ее музыка может быть умной, но никогда — заумной. Вокальные партии, пущенные в обратную сторону, пассажи саксофониста-экспериментатора Олега Маряхина, брейкбит в грузиноязычной песне «Ден ден дури» — все это не то что не утомляет, но приводит душу в движение.
С песней «Ден ден дури», название русской версии которой — «Mexico», вообще удивительная история. Это первый опыт пения Муси Тотибадзе на языке предков. И так как отправная точка песни — детская считалочка, было решено записать детские голоса: так в ней появились хоры из Кутаиси и Кирова.
Записывая альбом в разных странах, объединяя разные стили и традиции, стремясь к «симфонической» форме, Муся Тотибадзе то и дело возвращается к золотым поп-стандартам.
Как будто звук ABBA и синтезаторные диско-пассажи — это для нее опора, если не религия. И при этом в мощном финале альбома — песне «Гореть» — цитата из Назыма Хикмета: «Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто же здесь рассеет тьму?». Вроде бы школьная программа, но и знак прямой связи доступной массовой культуры с мировой классикой.