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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
КультураМузыка

Семейная симфония

Вышел новый альбом Муси Тотибадзе
Российская певица с грузинскими корнями Муся Тотибадзе выпустила четвертый альбом «Сон». Артистка продолжает формирование собственного стиля, замешанного на интеллектуальной поп-музыке и кавказском бэкграунде. Игорь Гаврилов даже готов простить ей текстовые клише, настолько интересно ему было наблюдать за тем, как развивается ее авторский почерк.
Обложка альбома «Сон» Муси Тотибадзе

Обложка альбома «Сон» Муси Тотибадзе

@musiatotibadze

Самые предсказуемые для эстрадного артиста строчки ждут слушателя в заглавной песне альбома «Сон». «Я снова вижу сон, где мы с тобой вдвоем танцуем под луной…», «мы не сберегли той ласковой любви», «я не знаю, где, когда, в какой стране ты вспомнишь обо мне» — если это просто прочитать, то от сопутствующей музыки вряд ли будешь ждать чего-то более сложного, чем «Руки вверх!». И тем не менее «Сон», не слишком изысканный по замыслу, хоть и нежно аранжированный,— это та песня, с которой новый альбом начался. Муся Тотибадзе написала ее вместе с Романом Цепелевым, композитором-электронщиком и автором музыки к спектаклям «Практики» и Александринского театра. Вокруг этой песни со временем собралось 13 композиций, над которыми работали Игорь Вдовин, Максим Войтов и давний партнер Тотибадзе Иван Лубенников. Очень впечатляющий подбор партнеров, подразумевающий «западный» подход к альбому, когда есть центральная фигура певицы-иконы и команда опытных продюсеров и сонграйтеров.
Сама Муся Тотибадзе в интервью отмечает «симфоническую четырехчастность» альбома: «Первая часть — герой взволнованный, драматичный, энергичный и трепещущий. Вторая — печальная часть, умиротворенная, нежная, без суеты. Третья может быть легкой, но под легкостью — тревожной и ироничной. Четвертая — жизнерадостная и праздничная, победа над злом». Несколько амбициозно для певицы, которая в начале карьеры казалась прежде всего удачливой богемной девушкой из хорошей семьи и с тягой к пению. Но певческая карьера Муси Тотибадзе развивалась очень впечатляюще. На презентацию ее дебютного альбома «Мальчик» (2019) собралась полная «Стрелка» — все главные ЛОМы и инфлюенсеры. И если тогда это был все же скорее социальный успех, нежели артистический, то дальнейший ход событий заставлял прислушиваться к певице Тотибадзе все внимательнее.
На выступлениях она выглядела артисткой, которая никак не определится, кем хочет стать: новой Ветлицкой или отечественной Рошин Мёрфи, петь песни Аллы Пугачевой периода Чернавского или колдовать над семплерами.
В компании композитора Лубенникова она искала идеальное сочетание эстрадной мелодичности и модной электроники. При этом Тотибадзе активно работала в театре, развивая актерскую харизму. Ну а образ рыжеволосой дивы с повадками грузинской княжны — то, что ей досталось по семейной линии.
В первом же, почти целиком инструментальном треке «Сна» «Intro» слышен голос отца певицы — художника Константина Тотибадзе, рассуждающего о таланте как о большой ответственности. Огромная семья Тотибадзе, члены которой живут в России, Грузии, Германии и Франции,— это возможность для Муси впитывать энергию разных стран и культур, находясь в вечном поиске новых красок для своей музыки. Двигаясь от трека к треку, слушатель открывает то «акустическую», то «оркестровую», то «электронную», то «фольклорную» сторону певицы. И тем не менее ею практически всегда управляет поп-инстинкт. Ее музыка может быть умной, но никогда — заумной. Вокальные партии, пущенные в обратную сторону, пассажи саксофониста-экспериментатора Олега Маряхина, брейкбит в грузиноязычной песне «Ден ден дури» — все это не то что не утомляет, но приводит душу в движение.
С песней «Ден ден дури», название русской версии которой — «Mexico», вообще удивительная история. Это первый опыт пения Муси Тотибадзе на языке предков. И так как отправная точка песни — детская считалочка, было решено записать детские голоса: так в ней появились хоры из Кутаиси и Кирова.
Записывая альбом в разных странах, объединяя разные стили и традиции, стремясь к «симфонической» форме, Муся Тотибадзе то и дело возвращается к золотым поп-стандартам.
Как будто звук ABBA и синтезаторные диско-пассажи — это для нее опора, если не религия. И при этом в мощном финале альбома — песне «Гореть» — цитата из Назыма Хикмета: «Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто же здесь рассеет тьму?». Вроде бы школьная программа, но и знак прямой связи доступной массовой культуры с мировой классикой.
Музыкальные альбомы
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Авторы

  • Игорь Гаврилов
    корреспондент