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16 сентября, понедельник
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Главные новости к утру 16 сентября
03:00
Трамп распорядился выделить нефть из резервов США для стабилизации рынка нефти
00:50
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
02:37
Цена нефти марки Brent на открытии бирж выросла на 13,8% после сокращения добычи Саудовской Аравией
08:58
Полк Северного флота в Арктике перевооружен на ЗРС С-400
08:37
В Сахалинской области мужчина три раза ударил ножом росгвардейца после замечания
08:16
Wildberries и «Русский стандарт» провели первую покупку по QR-коду
07:55
«Ведомости»: Минэкономики предлагает упростить процедуру торгов имуществом банкротов
07:35
Прокурор Лесосибирска и его семья погибли при пожаре в Красноярске
07:06
Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру состоится 17 декабря
06:39
В России начался эксперимент по маркировке велосипедов
06:07
Правительство обсудит проведение эксперимента по введению четырехдневной рабочей недели
05:41
СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
05:18
На выборах в Тунисе лидируют независимый кандидат Саид и медиамагнат Кардави
04:52
Арестованы три человека по делу о насильном удерживании пациентов в реабилитационных центрах
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(обновлено: 19.05.2019)
Художественная гимнастика
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С девятью медалями они стали в Гвадалахаре сильнейшими в Европе
Российские «художницы» освоят очередной золотой запас
В Гвадалахаре стартует чемпионат Европы
Сборная России сохранила олимпийский уровень
Она отдала соперницам лишь одну золотую награду из восьми
Российские «художницы» отправились в Италию за победами
В личных соревнованиях чемпионата мира сборную страны представят Арина и Дина Аверины
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Финансы
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия