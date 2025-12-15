Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дворец Ирины Винер принял тысячу граций

В Москве во Дворце Ирины Винер прошел четвертый и финальный этап соревнований «Альфа-банк Всероссийская клубная лига». В нем участвовали более тысячи спортсменок нескольких возрастных категорий из 35 регионов. Призеры определялись в индивидуальной программе, групповых упражнениях, двойках и тройках. В рамках турнира на ковер вышли участницы сборной Ассоциации спортивных клубов художественной гимнастики 2025 года, в том числе Элина Тарлева, Арина Пясецкая, Регина Галимова, Полина Титова, Мария Романова, Дарья Пеняева, Зинаида Ежова, Малика Абаева, Милана Милаш, Ева Исайчева и команда спортклуба «Pirouette Prima».

Гимнастка Элина Тарлева во время выступления

Гимнастка Элина Тарлева во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Арина Пясецкая

Гимнастка Арина Пясецкая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Зинаида Ежова

Гимнастка Зинаида Ежова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Регина Галимова

Гимнастка Регина Галимова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Валерия Халеева

Гимнастка Валерия Халеева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Маргарита Диденко

Гимнастка Маргарита Диденко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Ариана Багдасарян

Гимнастка Ариана Багдасарян

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Патриция Стрекаловская

Гимнастка Патриция Стрекаловская

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Полина Семенова

Гимнастка Полина Семенова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Злата Сушкова

Гимнастка Злата Сушкова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Виктория Василенко

Гимнастка Виктория Василенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Элина Тарлева

Гимнастка Элина Тарлева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Регина Галимова

Гимнастка Регина Галимова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Дарина Хафизова

Гимнастка Дарина Хафизова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Варвара Шелепова

Гимнастка Варвара Шелепова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Дарья Маслова

Гимнастка Дарья Маслова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Анастасия Тележкина

Гимнастка Анастасия Тележкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Торжественная церемония открытия финала Клубной Лиги

Торжественная церемония открытия финала Клубной Лиги

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Дарья Никитенко

Гимнастка Дарья Никитенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Ариана Багдасарян

Гимнастка Ариана Багдасарян

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Гимнастка Вероника Еременко

Гимнастка Вероника Еременко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Особое место в программе состязаний заняла адаптивная художественная гимнастика — направление, которое помогает сделать доступным каждому спорт высших достижений. Спортсменки с интеллектуальными нарушениями продемонстрировали невероятную силу духа и доказали значимость инклюзивности в современной художественной гимнастике. В настоящее время руководитель рабочей группы по развитию художественной гимнастики для лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России Анастасия Татарева работает над развитием дисциплины «Художественная гимнастика спорта ЛИН» и над сводом правил к соревнованиям среди спортсменок с синдромом Дауна.

«Клубная лига — очень интересный, уникальный проект, появившийся сравнительно недавно. Все соревнования отличаются по статусу и рангу, но связаны воедино. Дворец Ирины Винер, где мы собрались на финал Всероссийской клубной лиги,— это мировая площадка. Сюда мечтает попасть каждая гимнастка, каждый поклонник нашего вида спорта. Такие турниры очень мотивируют гимнасток совершенствоваться. Девочки стараются показать абсолютно все, поднимая планку своих возможностей»,— сказала главный судья финала «Альфа-банк Всероссийской клубной лиги», заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Капранова.

Евгений Федяков

