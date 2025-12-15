Дворец Ирины Винер принял тысячу граций

В Москве во Дворце Ирины Винер прошел четвертый и финальный этап соревнований «Альфа-банк Всероссийская клубная лига». В нем участвовали более тысячи спортсменок нескольких возрастных категорий из 35 регионов. Призеры определялись в индивидуальной программе, групповых упражнениях, двойках и тройках. В рамках турнира на ковер вышли участницы сборной Ассоциации спортивных клубов художественной гимнастики 2025 года, в том числе Элина Тарлева, Арина Пясецкая, Регина Галимова, Полина Титова, Мария Романова, Дарья Пеняева, Зинаида Ежова, Малика Абаева, Милана Милаш, Ева Исайчева и команда спортклуба «Pirouette Prima».

Особое место в программе состязаний заняла адаптивная художественная гимнастика — направление, которое помогает сделать доступным каждому спорт высших достижений. Спортсменки с интеллектуальными нарушениями продемонстрировали невероятную силу духа и доказали значимость инклюзивности в современной художественной гимнастике. В настоящее время руководитель рабочей группы по развитию художественной гимнастики для лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России Анастасия Татарева работает над развитием дисциплины «Художественная гимнастика спорта ЛИН» и над сводом правил к соревнованиям среди спортсменок с синдромом Дауна.

«Клубная лига — очень интересный, уникальный проект, появившийся сравнительно недавно. Все соревнования отличаются по статусу и рангу, но связаны воедино. Дворец Ирины Винер, где мы собрались на финал Всероссийской клубной лиги,— это мировая площадка. Сюда мечтает попасть каждая гимнастка, каждый поклонник нашего вида спорта. Такие турниры очень мотивируют гимнасток совершенствоваться. Девочки стараются показать абсолютно все, поднимая планку своих возможностей»,— сказала главный судья финала «Альфа-банк Всероссийской клубной лиги», заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Капранова.

Евгений Федяков