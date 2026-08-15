Одно золото на всех

Россиянки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Таким образом возвращение российской команды, не выступавшей на мировых первенствах с 2021 года, можно считать более-менее успешным. Даже несмотря на то, что наши спортсменки остались без более понятных болельщикам наград — в индивидуальном многоборье и в групповых упражнениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран София Ильтерякова

Фото: IMAGO / Eibner-Pressefoto / Hoepner / ТАСС София Ильтерякова

Фото: IMAGO / Eibner-Pressefoto / Hoepner / ТАСС

Сборная России 15 августа на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в немецком Франкфурте-на-Майне, завоевала первое место в командном многоборье. Россиянки получили 278,300 балла. Очки в копилку российской принесли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барзекай и Дарья Мельник. Второе место заняла команда Болгарии (276,050 балла). Третьими стал спортсменки из Китая (275,400).

Это первая награда россиянок на мировых первенствах с 2021 года. Тот чемпионат был последним, в котором, собственно, участвовала сборная России. Уже начиная с 2022-го, после начала событий на Украине, отечественные гимнастки были отстранены от выступлений на первенствах. Решение об отмене санкций и снятии ограничений на выступление с российским флагом и гимном было принято исполкомом Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) только весной (федерация, однако, оговорилась, что для турниров, ранее уже адаптировавших ограничения, они сохранятся, так что в Германии россиянкам все же пришлось соревноваться в нейтральном статусе). Перемена настроения World Gymnastics была в некотором роде неожиданной, так что у российской стороны было не так уж много времени, чтобы подготовить спортсменок к возвращению на международный уровень.

Получилось, наверное, не так уж плохо. Ведь с первенства планеты все участницы сборной России вернутся с медалями.

Другое дело, что успех в командном многоборье (команды ранжируются в нем в результате сложения всех очков, набранных участницами индивидуальных и групповых упражнений), свидетельствующий в первую очередь о том, что достаточно высокий уровень вида в России сохранили несмотря на вынужденное отсутствие на международных соревнованиях, пока не был в должной в мере подкреплен результатами в более престижных и понятных публике категориях. В индивидуальных упражнениях, 14 августа, Мария Борисова и София Ильтерякова стали только пятой и двенадцатой соответственно. Для дебютанток чемпионатов мира вполне себе результат. И да, именно их выступление создало для команды запас прочности, который в итоге позволил занять первое место в командном многоборье. Но все равно ведь вышло, что Россия осталась без медалей в главном виде программы впервые с 1987 года. Сегодня, 15 августа, была надежда на удачное выступление россиянок в групповых упражнениях, но и тут пришлось довольствоваться только двенадцатым местом (первое досталось команде Испании, второе – японкам, третье – гимнастками из Бразилии).

Шанс получить медали именно на площадке у россиянок еще остается. В последний день чемпионата, 16 августа, будут разыграны комплекты в отдельных видах. К слову, Мария Борисова оказалась единственной участницей турнира, сумевшей пробиться финалы во всех четырех упражнениях (мяч, обруч, лента, булавы). София Ильтерякова поборется за победу в упражнениях с мячом, булавами и лентой.

Арнольд Кабанов