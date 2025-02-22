Ирине Винер выбрали преемницу

Преемницей легендарной Ирины Винер на посту главного тренера сборной России по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. Это выбор в пользу профессионала высокого уровня, пусть до сих пор не очень заметного в публичном пространстве. Сергаева более полутора десятилетий курировала в отечественной сборной групповые упражнения, и благодаря ее работе российская команда завоевала немало наград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Сергаева (слева) и Ирина Винер на чемпионате мира по художественной гимнастике 2019 года в Баку

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Татьяна Сергаева (слева) и Ирина Винер на чемпионате мира по художественной гимнастике 2019 года в Баку

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Федерация гимнастики России сообщила о назначении новым главным тренером сборной страны по художественной гимнастике 55-летней Татьяны Сергеевой. На этом посту он стала преемницей легендарной Ирины Винер. Винер, руководившая сборной почти четверть века, объявила об уходе в отставку на прошлой неделе.

Олег Белозеров, глава структуры, объединившей в конце 2024 года все гимнастические федерации, назвал Сергаеву опытным тренером, посвятившим всю свою жизнь художественной гимнастике.

Он выразил уверенность, что «она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы».

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, чье заявление приводит пресс-служба министерства, заявил, что «выбор Татьяны Сергаевой в качестве нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике отвечает высоким требованиям к подготовке в этом виде спорта»: «Ей предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы, но при этом учитывать новые реалии. Уверен, что под руководством Татьяны Сергаевой наша сборная останется одной из лучших в мире, сочетая опыт, новаторство и стремление к совершенству».

На самом деле речь идет о довольно любопытном кадровом решении. В российской художественной гимнастике немало знаменитостей, уже имеющих солидный тренерский или менеджерский бэкграунд. Однако им предпочли до сих пор не слишком заметную в публичном пространстве фигуру.

При этом именно в профессионализме Татьяны Сергаевой вряд ли можно сомневаться. Она — специалист с огромным стажем, а с нулевых в качестве старшего тренера сборной отвечала в ней за групповые упражнения.

В этой дисциплине, как и в личном многоборье, российские художницы были в этом веке непобедимы на Олимпийских играх вплоть до состоявшейся в 2021 году Олимпиады Токио, после которой в профессиональной среде было принято говорить о чрезмерном жестком судействе их выступлений.

Группы из России всегда выделялись исключительной сложностью постановок. А ключевые их участницы, за подготовку которых отвечала Татьяна Сергаева, в последнее время работавшая в академии «Небесная грация» самой известной ученицы Ирины Винер Алины Кабаевой, сами превратились в звезд. Речь, например, об Анастасии Близнюк, единственной художнице в истории, взявшей медали на трех Олимпиадах — золотые в 2012 году в Лондоне и 2016-м в Рио-де-Жанейро, серебро — в 2021-м в Токио.

Прошлогоднюю летнюю Олимпиаду в Париже сборная России по художественной гимнастке пропустила, как и большинство команд в других видах спорта, столкнувшихся после начала военной спецоперации на Украине с международными санкциями.

Алексей Доспехов