Российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям с флагом и гимном

Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза объявил о снятии всех ограничений, ранее введенных в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«European Gymnastics последует решению World Gymnastics о снятии всех ограничений», — указано в заявлении. Решение планируется утвердить на внеочередной генассамблее. Дата мероприятия не уточняется.

В начале недели стало известно, что исполнительный комитет World Gymnastics допустил российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.

