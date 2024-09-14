Главе РЖД доверили объединенный гимнастический состав

Генеральному директору РЖД Олегу Белозерову доверят новую — и очень крупную — отечественную спортивную структуру. Он возглавит федерацию, возникающую в результате слияния структур, отвечающих за пять видов спорта: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, аэробику и паркур. Первые три входят в олимпийскую программу и имеют в ней огромный удельный вес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Белозеров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Олег Белозеров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О том, что Олег Белозеров вскоре получит заметную спортивную должность, заявил в Казани, где проходит финал Железнодорожных игр, министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Он рассказал, что главу РЖД «выдвинули на пост президента объединенной федерации гимнастики», и «его кандидатуру Минспорт поддерживает». Формально это выдвижение осуществила Федерация спортивной гимнастики Новосибирской области. Выборы президента структуры состоятся 1 октября. Михаил Дегтярев описал Олега Белозерова как «опытного управленца и неравнодушного к спорту человека», а РЖД — как компанию, которая «много вкладывает в развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивной».

Сам господин Белозеров сообщил, что для него будет «большой честью» руководить видом спорта, «воспитывающим в людях системность». Он также пообещал после избрания «сделать все для того, чтобы наши спортсмены чувствовали поддержку на уровне президента федерации».

Олегу Белозерову, таким образом, достанется новая и очень значимая структура. Она появится в результате реформы, одобренной Министерством спорта РФ. Суть реформы заключается в приведении российского формата руководства теми видами спорта, которые относят к гимнастическим, в соответствие международному, когда все курирует одна организация. В России за эти пять видов до сих пор отвечали разные федерации — Федерация спортивной гимнастики России, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России, Всероссийская федерация спортивной аэробики и Всероссийская федерация художественной гимнастики. Президиумы структур уже приняли решение об объединении.

В результате слияния возникнет федерация-гигант. Удельный вес в олимпийской программе видов, которые в нее входят, будет колоссальным.

В программе представлены спортивная и художественная гимнастика, а также прыжки на батуте. В них на состоявшейся летом Олимпиаде в Париже было разыграно в общей сложности 18 комплектов наград, 14 — в спортивной гимнастике, одном из королевских жанров главного спортивного состязания.

Позиции России во всех трех видах достаточно сильны. В Париже, правда, из-за международных санкций эти виды были представлены единственной спортсменкой — батутисткой Анжелой Бладцевой. Входя в число фавориток соревнований, она не смогла занять призовое место.

В спортивной гимнастике на предыдущей Олимпиаде — в Токио в 2021 году — российские спортсмены добыли восемь медалей, в том числе две золотые. А два японских серебра отечественных «художниц» — в индивидуальном и командном турнирах — были похоже на ЧП, поскольку олимпийских поражений они не терпели с начала века. Впрочем, по крайней мере у проигрыша в Токио Дины Авериной израильтянке Линой Ашрам был скандальный оттенок: многим экспертам показалось, что Аверина должна была соперницу опередить.

Именно президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер с точки зрения заслуг и авторитета в спортивном сообществе выглядела наиболее явным претендентом на роль главы объединенной гимнастической федерации, если бы выбор ограничивался только функционерами из пяти имеющих к ней отношение структур. Однако она объявила, что за пост бороться не будет, а собирается сосредоточиться на тренерской деятельности. При этом Ирина Винер уже успела поддержать кандидатуру Олега Белозерова. Она назвала господина Белозерова РИА «Новости» «достойным человеком», который «не связан ни с каким видом спорта и, видимо, будет объективно руководить Федерацией гимнастики России».

Алексей Доспехов