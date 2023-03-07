Ирину Винер-Усманову дисквалифицировали на два года

Международная федерация гимнастики (FIG) подвергла санкции в виде двухлетней дисквалификации самого успешного тренера в истории художественной гимнастики, наставника российской сборной Ирину Винер-Усманову. В течение этого срока она не сможет работать на международных соревнованиях в каком-либо качестве и получать официальные аккредитации на них. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF). Она уточнила, что срок дисквалификации будет рассчитываться не с момента публикации решения, как обычно, а лишь после снятия санкций, наложенных на всю отечественную гимнастику после начала специальной военной операции на Украине. FIG, как и подавляющее большинство спортивных структур, в 2022 году последовала изоляционным рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), а на прошлой неделе продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии на неопределенный срок.

Поводом для применения санкций в отношении Ирины Винер-Усмановой, являющейся также президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), стало ее поведение после состоявшихся летом 2021 года Олимпийских игр в Токио. В состязаниях в индивидуальном многоборье сборная России впервые с 1996 года не завоевала золото. Его выиграла израильтянка Линой Ашрам, опередившая фаворитку Дину Аверину, неуязвимую на протяжении всего олимпийского цикла, несмотря на грубейшую ошибку в упражнении с лентой — потерю предмета.

Ирина Винер-Усманова резко критиковала судейство турнира, и в первую очередь — главу технического комитета FIG, отвечающего за художественную гимнастику, россиянку Наталью Кузьмину. Позже ВФХГ отозвала кандидатуру госпожи Кузьминой с очередных выборов в техком. FIG, правда, затем вновь включила Наталью Кузьмину в список, но независимая комиссия по этике федерации оставила в силе снятие кандидатуры. В заявлении GEF отмечается, что публичные заявления в прессе, сделанные Ириной Винер-Усмановой по итогам Олимпиады в Токио, носили «оскорбительный» характер и нарушали правила FIG.

Арнольд Кабанов