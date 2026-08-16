Спортсменки медальной внешности

16 августа во Франкфурте-на-Майне завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. В последний день соревнований, когда разыгрывались награды в отдельных видах, российские спортсменки завоевали четыре медали. София Ильтерякова получила серебро в упражнениях с мячом, а Мария Борисова сделала бронзовый хет-трик, став третьей в упражнениях с мячом, булавами и лентой. В общей сложности россиянки собрали на турнире пять наград, что позволило им занять четвертое место в медальном зачете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран София Ильтерякова завоевала серебро в упражнениях с мячом

Фото: ТАСС София Ильтерякова завоевала серебро в упражнениях с мячом

Фото: ТАСС

В немецком Франкфурте-на-Майне завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. Сборная России не выступала на мировых первенствах с 2021 года, оставаясь, как и практически весь российский спорт, в изоляции. За это время в команде сменилось поколение спортсменок.

Вообще-то для россиянок это никогда проблемой не было — уходили одни звезды, и их место тут же занимали другие. Но несколько сезонов вне международного календаря не могли не сказаться.

Так что, наверное, с самого начала нужно было быть готовым к тому, что результаты российских гимнасток в Германии не будут такими же сокрушительно успешными, как, например, на том же первенстве 2021 года. Тогда россиянки завоевали в общей сложности 13 медалей, из которых 7 были золотыми (из 9 возможных).

В этот раз золотая медаль только одна. Это награда за победу в командном многоборье.

Победитель в нем выявляется путем сложения всех очков, набранных участницами индивидуальных и групповых упражнений. Неоднозначная, в общем, награда (на олимпиадах такой нет). Скажем, сборная Германии в командном многоборье даже в тройку не попала. А ведь триумфатором чемпионата стала Дарья Варфоломеева. Она принесла немецкой сборной золото в самом престижном виде программы — личном многоборье (Мария Борисова и София Ильтерякова в призы не попали), а также завоевала еще две медали высшего достоинства в отдельных видах, первенствовав в упражнениях с мячом и лентой.

Но и недооценивать командное многоборье все же не стоит. Олимпийская чемпионка Афин-2004 Алина Кабаева в заявлении, распространенном пресс-службой академии «Небесная грация», отметила, что принесшие победу Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник проявили характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран София Ильтерякова (Россия, серебро), Дарья Варфоломеева (Германия, золото) и Мария Борисова (Россия, бронза) — призеры в соревнованиях с мячом (слева направо)

Фото: ТАСС София Ильтерякова (Россия, серебро), Дарья Варфоломеева (Германия, золото) и Мария Борисова (Россия, бронза) — призеры в соревнованиях с мячом (слева направо)

Фото: ТАСС

«Поздравляю сборную России с долгожданной золотой медалью в командном многоборье на чемпионате мира. Маша, Соня и команда групповых упражнений из Санкт-Петербурга — Арина, Алиса, Аня, София, Агата и Даша,— вы достойно представили нашу страну, России пять лет не было на чемпионатах мира, и вы показали всем очень достойное возвращение. Каждая из вас внесла вклад в эту медаль, а вместе вы показали настоящий командный характер и умение бороться за общий результат,— считает госпожа Кабаева.— Всем спасибо, будем продолжать работать и двигаться дальше».

После завершающего дня соревнований у россиянок все же появились персональные награды. Правда, снова не золотые.

Так, бронзовый хет-трик удался Марии Борисовой, трижды занявшей третье место — в упражнениях с мячом, булавами и лентой. А София Ильтерякова получила серебро в упражнениях с мячом. И Борисова, и Ильтерякова дебютантки чемпионатов мира (последняя еще прошлый сезон и вовсе проводила в юниорских турнирах). Попасть в медали с первой же попытки чего-то да стоит.

К тому же художественная гимнастика вид, скажем так, судейский. Лицам, выставляющим оценки спортсменкам, нужно попросту к ним привыкнуть.

Воскресные успехи Борисовой и Ильтеряковой позволили сборной России выйти на четвертое место в общем медальном зачете (одно золото, одно серебро и три бронзы). На первом месте Германия (3–0–1), на втором Бразилия (2–0–1), на третьем Болгария (1–3–2).

Арнольд Кабанов