Российские гимнастки остались без медалей чемпионата мира

В пятницу, 14 августа, на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в немецком Франкфурте-на-Майне, завершились соревнования в индивидуальном многоборье. Российские спортсменки Мария Борисова и София Ильтерякова не смогли завоевать медали, заняв 5-е и 12-е места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Борисова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Мария Борисова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В квалификации и Борисова, и Ильтерякова, для которых это был первый в карьере чемпионат мира, выступили обнадеживающе, показав третий и четвертый результаты соответственно. Однако в главный день повторить результаты не удалось. Борисова, в активе которой есть серебро и бронза прошедшего в мае чемпионата Европы (в упражнениях с булавами и лентой соответственно), показала только пятый результат, набрав ровно 116 баллов. Ильтерякова, еще в прошлом сезоне выступавшая в юниорах, а в этом на упомянутом первенстве Европы сумевшая стать первой в упражнениях с обручем, довольствовалась 12-м местом — 113,150 балла.

Нынешнее первенство мира было первым с 2021 года, на которое допустили наших спортсменок. Решение о снятии ограничений на выступление с российским флагом и гимном ранее было принято исполкомом Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Федерация, однако, оговорилась, что для турниров, ранее уже адаптировавших ограничения, они сохранятся. К таковым относится и франкфуртский турнир, так что россиянки соревновались в нейтральном статусе.

Чемпионкой мира стала выступающая за Германию олимпийская чемпионка Парижа-2024 Дарья Варфоломеева, набравшая 119,500 балла. На втором месте Стиляна Николова (Болгария) — 117,600 балла, на третьем — итальянка София Раффаэлли — 117,550.

Арнольд Кабанов