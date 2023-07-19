Упражнения с нейтральностью

Список спортивных структур, которые, следуя мартовским рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), вернули россиян на топовые соревнования, пополнился структурой очень заметной и крупной. Решение о допуске россиян приняла Международная федерация гимнастики (FIG), объединяющая в том числе два чрезвычайно значимых для России вида — спортивную и художественную гимнастику. Правда, выступать на ее турнирах отечественные атлеты смогут только со следующего года и, естественно, при соблюдении ряда строгих условий, необходимых для получения нейтрального статуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIG Моринари Ватанабэ

Фото: Kate Green for OIS / IOC / Handout / Reuters Президент FIG Моринари Ватанабэ

Фото: Kate Green for OIS / IOC / Handout / Reuters

Международная федерация гимнастики сообщила о решении своего исполкома. Он санкционировал допуск на соревнования под эгидой FIG представителей России и Белоруссии, отстраненных от них в прошлом году вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Допускаются россияне и белорусы в качестве «индивидуальных» и «нейтральных» атлетов, формально «без какой-либо связи» со своими родными государствами, национальными федерациями и национальными олимпийскими комитетами.

Комментируя решение, президент FIG Моринари Ватанабэ сказал, что с его помощью организация «обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и посылает сигнал о том, что гимнастика стремится к миру».

Таким образом, гимнастическая федерация пополнила список федераций, выполнивших мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета. Весной он скорректировал свою первоначальную «изоляционную» позицию, заключавшуюся в тотальном запрете на участие россиян и белорусов в топовых состязаниях. МОК предложил спортивным федерациям обеспечить их возвращение в нейтральном статусе, в том числе для выступления в квалификационных турнирах к будущей летней Олимпиаде: в 2024 году ее примет Париж. Правда, головная спортивная структура формально до сих пор не допустила Россию и Белоруссию к участию в ней.

Новым установкам за прошедшие почти четыре месяца последовали далеко не все федерации. Но перечень тех, кто последовал, уже все-таки достаточно длинный. Он включает в себя и ряд федераций, которые курируют важные с точки зрения борьбы за олимпийские медали для России виды: фехтование, борьбу, греблю, дзюдо, тхэквондо. Теперь к нему присоединилась федерация, чей «удельный вес», может быть, выше, чем у любой другой.

Дело в том, что в сферу ответственности FIG входят на самом деле несколько видов. Некоторые из них, например паркур, являются скорее маргинальными, но два точно чрезвычайно значимы для России. Речь идет о спортивной и художественной гимнастике, в которых до изоляции она занимала ведущие позиции. О ее успешности в них говорят хотя бы показатели предыдущей летней Олимпиады: она состоялась в Токио в 2021 году. В медальном зачете олимпийского турнира по спортивной гимнастике российская команда была второй вслед за китайской, не уступив ей по общему числу наград: их было восемь. Две из них — за победу в командном многоборье, мужском и женском,— оказались золотыми. В художественной гимнастике россиянкам, которые долго оставались неуязвимыми для соперниц, в Токио высших наград неожиданно не досталось: они ограничились серебром как в личном, так и в групповом многоборье. При этом поражение Дины Авериной в соперничестве с израильтянкой Линой Ашрам, сохранившей лидерство, несмотря на потерю предмета, было воспринято как один из самых спорных моментов той Олимпиады.

Впрочем, решение о допуске россиян и белорусов сопровождается оговорками.

Первая заключается в том, что он осуществляется не прямо сейчас, а лишь с 1 января 2024 года. То есть российские спортсмены пропустят ближайшие чемпионаты мира (в спортивной гимнастике он откроется в конце сентября в Антверпене, в художественной — в конце августа в Валенсии), а они считаются весьма ценными для формирования предолимпийского расклада. По сути, для «тестирования» своих возможностей перед парижской Олимпиадой у них останутся только куда менее показательные европейские первенства весной.

Вторая оговорка сводится к необходимости соответствовать «строгим» условиям, необходимым для получения нейтрального статуса. Они были обозначены еще в мартовских рекомендациях МОК. Ключевые — это отказ от «активной» поддержки специальной военной операции и действий властей России, включающий отсутствие связей с вооруженными силами РФ и органами «национальной безопасности». Некоторые российские сборные, ранее вернувшиеся на топ-соревнования,— скажем, сборная по тхэквондо — уже столкнулись с жесткой «фильтрацией» заявок и отсевом из них звезд, не соблюдающих, по мнению соответствующих федераций, обозначенные критерии, какими бы размытыми они ни казались.

FIG успела показать, что ее трактовки таких критериев вряд ли будут выделяться мягкостью, еще в 2022 году. Некоторое время после начала специальной военной операции на Украине российские гимнасты, дожидаясь вступления в силу «изоляционных» санкций, еще выступали на международных соревнованиях. И во время церемонии награждения призеров этапа Кубка мира в Дохе известный спортсмен Иван Куляк продемонстрировал публике наклейку с буквой Z на форме. FIG оперативно дисквалифицировала его за это на год.

Арнольд Кабанов