Российские гимнастки заняли второе место на клубном чемпионате мира в Японии

Россиянки Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус, представляющие школу «Небесная грация», стали вторыми в общем зачете клубного чемпионата мира по художественной гимнастике в Токио. Они набрали 324,100 балла.

Золото завоевали представительницы школы Ирины Дерюгиной из Украины. Победительницы турнира показали результат 326,150 баллов. Третье место заняли американские гимнастки, выступавшие за клуб Burlo/Pacific (319,350).

Клубный чемпионат мира проходил под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Соревнования завершились 13 октября. Российские спортсменки выступили на турнире в нейтральном статусе.

