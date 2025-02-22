Чем известна преемница Ирины Винер Татьяна Сергаева

22 февраля Татьяна Сергаева стала новым тренером сборной России по художественной гимнастике. Подробности ее биографии — в справке «Ъ».

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости Татьяна Сергаева

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Татьяна Владиславовна Сергаева родилась 12 октября 1969 года в Горьком (сейчас Нижний Новгород). В 1990 году окончила Горьковский государственный педагогический институт имени Максима Горького (сейчас Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина).

Окончив институт, начала работать тренером по художественной гимнастике. С конца 1990-х по начало 2000-х занимала пост тренера молодежной сборной России в групповых упражнениях. В 2010-х стала тренером-преподавателем специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Московского городского физкультурно-спортивного объединения. С 2010 года была старшим тренером сборной России в групповых упражнениях.

Тренер сборной Нижегородской области в групповых упражнениях. Занимает пост тренера-преподавателя в Нижегородском областном училище олимпийского резерва имени В. С. Тишина.

Входила в исполнительный комитет и тренерский совет Всероссийской федерации художественной гимнастики (до объединения в 2024 году всех федераций различных видов гимнастики в единую Федерацию гимнастики России). Работала в академии олимпийской чемпионки Алины Кабаевой «Небесная грация».

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ (1997). Награждена орденом Дружбы (2013).