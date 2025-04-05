Российские гимнасты отказались выступать на турнирах в нейтральном статусе

Российские спортсмены, получившие нейтральный статус, не будут участвовать в ближайших турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), сообщила пресс-служба Федерации гимнастики РФ (ФГР). Причиной она назвала «необоснованные и предвзятые отказы» спецкомитета FIG в допуске россиян на соревнования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Президент федерации Олег Белозеров заявил, что российская сторона хочет добиться от FIG пересмотра вынесенных «дискриминационных» решений. «Надеюсь, нашу позицию услышат на ближайшем исполкоме FIG, который соберется в начале мая на Мальте»,— заявил господин Белозеров, слова которого приводятся в пресс-релизе ФГР.

В марте 2022 года FIG отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за начала военной операции на Украине. С 1 января 2024 года FIG допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Российская федерация подавала 26 заявок на получение нейтрального статуса, однако 4 члена команды, включая 2 спортсменов, получили от FIG отказы. В их числе оказалась олимпийская чемпионка Виктория Листунова. Ее тренер Ольга Петровичева утверждает, что решение приняли из-за публикации спортсменкой открыток ко Дню Победы с изображением георгиевской ленты. Олег Белозеров выразил несогласие с FIG. Одобрили заявки 14 российских гимнастов, в числе которых олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и двукратный чемпион России Даниел Маринов.