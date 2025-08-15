Российские гимнасты отозвали иски в CAS на отказ в выдаче нейтрального статуса

Российские гимнасты и тренеры, подавшие апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации гимнастики (FIG) об отказе в предоставлении нейтрального статуса, отозвали жалобы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики России (ФГР).

В апреле неназванный источник рассказал «РИА Новости», что чемпионке России по художественной гимнастике Лале Крамаренко было отказано в выдаче нейтрального статуса из-за участия в гала-концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Также она представляет спортивный клуб ГБУ ДО МГФСО, который в соцсетях поддержал проведение спецоперации на Украине. Кроме того, Крамаренко опубликовала совместную фотографию с бывшим главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер, которая находится под персональными санкциями FIG.

В 2024 году FIG допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. В июне в ФГР заявили, что российские атлеты и судьи примут участие в мировых турнирах по прыжкам на батуте и спортивной гимнастике. В июле исполком FIG разрешил российским и белорусским спортсменам, которым было отказано в выдаче нейтрального статуса, повторно подать заявку на его получение.

Таисия Орлова