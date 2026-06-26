Румынские спортивные художества

Тренд на возвращение российским спортсменам полноценного статуса, набравший обороты в летних видах спорта, привел к первому заметному ЧП. Федерация гимнастики России (ФГР) отказалась от участия в финале серии World Challenge Cup по художественной гимнастике в румынском городе Клуж-Напока из-за инициированного его мэром Эмилем Боком запрета на использование российских флага и гимна на соревнованиях. Неприятными последствиями инцидент грозит в первую очередь румынским организаторам. Представители спортивного менеджмента Румынии уже признались, что игнорирование решения Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) об отмене санкционного режима в отношении отечественных спортсменов может лишить страну права на проведение международных соревнований. Именно на таком наказании настаивает министр спорта РФ Михаил Дегтярев. В World Gymnastics сообщили “Ъ”, что «изучают ситуацию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские гимнастки, которым World Gymnastics вернула полноценный статус, отказались выступать в Румынии без флага и гимна

Фото: Pedro Pardo / AFP Российские гимнастки, которым World Gymnastics вернула полноценный статус, отказались выступать в Румынии без флага и гимна

Фото: Pedro Pardo / AFP

Федерация гимнастики России обнародовала сообщение, в котором уведомила о том, что отказывается от участия в турнире по художественной гимнастике, который открылся в румынском городе Клуж-Напока 26 июня и завершится 28 июня. Это довольно крупное состязание, являющееся финальным этапом коммерческой серии World Challenge Cup. В нем выступают несколько топовых зарубежных гимнасток, включая лидера вида, представительницу Германии Дарью Варфоломееву, чемпионку мира и Европы в индивидуальном многоборье и победительницу Олимпийских игр в Париже 2024 года. Среди ее соперниц должны были оказаться и две очень сильные российские спортсменки — Мария Борисова и Ева Кононова. Их фамилии даже после публикации ФГР значились в списке участниц турнира на его официальном сайте. Его авторы представляли обеих как безусловных звезд румынских состязаний. В число их фаворитов они включали и российскую группу.

ФГР пояснила, что ее демарш связан «с грубым нарушением регламента соревнований со стороны организаторов соревнований».

Пресс-атташе федерации Линар Гинатуллин, чьи слова приводит структура, рассказал, что последние «устно уведомили» ФГР «о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток».

Российская сторона сочла это «прямым нарушением» «майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты полностью восстановлены в правах», устава международной федерации, а также «обновленных положений Олимпийской хартии, направленных на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления». В сообщении подчеркивается, что «Федерация гимнастики России будет добиваться безусловного исполнения решений World Gymnastics всеми предусмотренными международными правовыми механизмами».

Речь идет о первом ЧП, связанном с набравшим в этом году обороты чрезвычайно позитивным для российского спорта трендом. Он заключается в отказе нескольких спортивных структур от действовавшего с 2022 года, с начала специальной военной операции на Украине, санкционного режима в отношении россиян. В минувшие месяцы отменили обязательный для них до сих пор нейтральный статус вместе с сопутствующими ограничениями и несколько федераций, курирующих популярные виды из олимпийской программы,— дзюдо, тхэквондо, борьбу, водные виды. World Gymnastics, федерация-гигант, в ведении которой находятся фигурирующие в этой программе спортивная и художественная гимнастика, а также прыжки на батуте, подхватила тренд, вернув представителям России флаг и гимн, в середине мая. А месяц назад российские «художницы» достаточно успешно выступили на первом после их возвращения крупном соревновании. На чемпионате Европы в Варне они завоевали в общей сложности, если считать взрослые и юношеские состязания, девять медалей. Две из них — серебро в упражнениях с булавами и бронза в упражнениях с лентой — достались как раз Марии Борисовой. Она также взяла бронзовую награду в командном многоборье вместе с Софией Ильтеряковой и Евой Кононовой.

А Международный олимпийский комитет на этой неделе внес в Олимпийскую хартию поправку, которая, казалось, только подкрепляет тенденцию. В ней фиксируется, что роль МОК — в том, чтобы «всегда сохранять нейтралитет, свободный от государственного, культурного, социального или экономического давления». Изменение, по мнению организации, призвано «защитить спортсменов и соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование их в политических целях», а также «обеспечить безопасный и справедливый доступ» к состязаниям.

Человеком, который проигнорировал свежие установки спортивных функционеров, оказался мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок. Это очень известный в Румынии политик, в 2008–2012 годах занимавший пост премьер-министра страны.

Перед стартом финала World Challenge Cup он обнародовал в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пост, в котором предупредил, что «российские флаг и гимн не могут использоваться в Клуж-Напоке», дав понять, что расценивает как недопустимое использование на территории страны Евросоюза государственных символов РФ.

При этом Эмиль Бок настаивал на том, что, запрещая их, не нарушает регламент турнира, поскольку, когда он принимался, российские гимнастки еще имели нейтральный статус.

В World Gymnastics заявили “Ъ”, что «уведомлены о ситуации» с командой России и «изучают ее», воздержавшись от предположений по поводу возможных последствий. Однако кажется, что они могут быть плохими прежде всего для Румынии.

Дело в том, что чиновники из МОК и различных федераций уже неоднократно говорили о том, что к организаторам соревнований, безосновательно ограничивающим доступ на них спортсменам, могут применяться жесткие санкции. Прецедент их имплементации в связи с «российским вопросом» уже есть. В этом году у Эстонии отняли чемпионат Европы по фехтованию, передав его Франции, из-за отказа эстонских властей выдать въездные визы спортсменам из России и Белоруссии.

В Румынии, похоже, тоже отдают себе отчет в том, в какое сложное положение поставил ее своими действиями Эмиль Бок. Президент местной федерации художественной гимнастики Ирина Деляну, согласившись, что «спорт не должен иметь никакого отношения к политике», рассказала ProSport, что из-за упрямства господина Бока страна рискует потерять право на проведение в будущем году юниорского чемпионата мира.

На таком наказании настаивает и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. В его пятничном заявлении, посвященном инциденту, сказано, что, на его взгляд, оно показывает: «Европейские государства пытаются вероломно нарушать Олимпийскую хартию, устав World Gymnastics». Господин Дегтярев считает, что «европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Белоруссии, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность», и «тогда начинаются вот такие провокации». «Поэтому мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум — вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков»,— добавил министр, возглавляющий и Олимпийский комитет России (ОКР).

Спортивный агент Степан Лендьел, работающий в европейском спорте, делясь с “Ъ” впечатлениями по поводу румынского ЧП, заверил, что «в целом в Европе хорошее отношение к россиянкам» и «об этом свидетельствуют все последние крупные соревнования, включая недавний чемпионат Европы». Однако он отметил, что «уровень конкуренции в связи с возвращением российских спортсменок сильно возрос и особенно чувствительно это на сегодня для европейских гимнасток».

Алексей Доспехов