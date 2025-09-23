Отозвавшие иск против FIG российские гимнастки получили нейтральный статус

Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила нейтральный статус россиянкам Милене Щенятской и Карине Киреевой. Об этом сообщается на сайте организации.

Помимо Щенятской и Киреевой, выступающих в соревнованиях по художественной гимнастике, нейтральный статус получили российские батутисты Анна Корнетская, Диана Стрельникова, Мария Михайлова и Кирилл Пантелеев.

В апреле стало известно, что FIG отказал в предоставлении нейтрального статуса Щенятской и Киреевой, а также Кириллу Гашкову, Лале Крамаренко и тренерам Марине Стяжкиной, Валентину Суходольскому и Татьяне Грибковой. Сообщалось, что спортсмены обратилась с жалобой в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако позднее отозвали иск.

В июле исполком FIG разрешил спортсменам, которым было отказано в выдаче нейтрального статуса, повторно подать заявку на его получение. Пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР) летом сообщила, что российские атлеты и судьи примут участие в мировых турнирах по прыжкам на батуте и спортивной гимнастике.

Таисия Орлова