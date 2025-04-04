Гимнастика на раздевание

В Италии достиг кульминации скандал, потрясший вид, в котором местные спортсменки после введения в отношении России международных санкций вышли на лидирующие позиции. Главный тренер итальянской сборной по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани уже лишилась своего поста из-за обвинений в абьюзивных методах работы со своими подопечными. Теперь расследование ведется в отношении ее соратницы Джульеты Канталуппи. Ее подозревают в том, что она издевалась над юными гимнастками, в том числе над многократной чемпионкой мира Софией Раффаэли, заставляя их снимать одежду после ошибок на тренировках и оставляя запертыми в маленькой комнате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главный тренер итальянской сборной по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани (справа) и чемпионка мира по художественной гимнастике София Раффаэли

Фото: Fabrizio Carabelli / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Бывший главный тренер итальянской сборной по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани (справа) и чемпионка мира по художественной гимнастике София Раффаэли

Фото: Fabrizio Carabelli / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В Италии в одну из основных спортивных тем в последние дни превратился очень громкий скандал в художественной гимнастике. В этом виде спорта итальянские спортсменки — во многом благодаря санкциям в отношении спортсменок российских, оставившим их без международных соревнований,— вышли на лидирующие позиции и постоянно берут медали топовых турниров. Именно когда отечественный спорт попал под санкции, и начал развиваться этот скандал.

Отправной точкой для него послужили заявления двух гимнасток сборной Италии — Анны Басты и Нины Коррадини — в 2022 году. Они рассказали о том, что Эмануэла Маккарани, почти 30 лет работавшая главным тренером национальной команды, унижала их достоинство в период, когда гимнасткам не исполнилось еще и 18 лет. В частности, Маккарани, контролируя физическую форму спортсменок, заставляла их взвешиваться перед другими девушками. При этом, если фиксировалось то, что считалось «перевесом», члены тренерского штаба подвергали их оскорблениям.

Позже к обвинениям присоединились еще около 200 итальянских девушек, занимающихся или занимавшихся художественной гимнастикой. Все они, как правило, жаловались на то, что тренерские методы привели к расстройствам психики и пищевого поведения. А к расследованию инцидентов, инициированному Олимпийским комитетом Италии и правоохранительными органами страны, подключилась организация ChangeTheGame, занимающаяся помощью жертвам сексуального, физического и эмоционального абьюза.

В конце марта суд Монцы, в котором рассматривалось дело, наконец вынес вердикт в отношении Эмануэлы Маккарани. Наставницу сборной официально лишили должности, хотя она так и не признала себя виновной.

Но скандал на этом не угас. Теперь в его центре оказались два других известных в Италии функционера. Один — это возглавивший в нынешнем году Федерацию гимнастики Италии (FGI) Андреа Фаччи. Целый ряд итальянских медиаресурсов сообщили о том, что Фаччи заинтересовалась прокуратура Монцы, в распоряжение которой попал его телефонный разговор с предшественником на посту главы FGI Герардо Текки. Во время разговора Андреа Фаччи и его собеседник якобы употребляли «мизогинистические» и «вульгарные» комментарии в отношении гимнастки Джиневры Паррини, активно поддерживавшей кампанию против Эмануэлы Маккарани.

Но еще любопытнее другой кейс. О нем стало известно благодаря расследованию, опубликованному La Gazzetta dello Sport. Главной его фигурой является опытный тренер Джульета Канталуппи. Она долго руководила юниорской сборной Италии и клубом Fabriano Gymnastics, который представляют две наиболее яркие звезды итальянской художественной гимнастики — Милена Бальдассарри и София Раффаэли. У Раффаэли уже внушительная коллекция титулов: она пятикратная чемпионка мира (в 2022 году — в абсолютном многоборье) и бронзовый призер прошлогодней Олимпиады в Париже.

Канталуппи с 2022 года неоднократно упоминалась в числе тех, кто, как и Маккарани, возможно, применял не соответствующие современным представлениям об этике тренировочные методы. В свежем расследовании благодаря полученным показаниям некоторых спортсменок и специалистов, например работавшей в сборной Италии россиянки Ольги Тишиной, они описаны довольно подробно. Выяснилось, что Джульета Канталуппи практиковала довольно специфические наказания для спортсменок, которым, как правило, не исполнилось даже 16 лет.

После каждой ошибки на тренировках Джульета Канталуппи заставляла их снимать с себя деталь одежды, а бывало, запирала в «маленькой холодной комнате», отбирая телефон. Таким наказаниям подвергалась и Раффаэли.

Правда, привлечь Канталуппи к ответственности будет достаточно сложно. Дело в том, что еще в 2023 году она переехала в Израиль и тренирует местную сборную. А в своем заявлении, посвященном итальянским разоблачениям, Федерация гимнастики Израиля дала понять, что не намерена придавать им значение. В нем подчеркивается, что Джульета Канталуппи была принята на работу из-за своих «профессиональных умений и выдающейся репутации в спорте», а также то, что израильские чиновники «не позволят необоснованным слухам» «нанести вред» ее деятельности.

Алексей Доспехов