Ирина Винер позвала на ковер

В Москве с большим успехом состоялся мастер-класс по художественной гимнастике заслуженного тренера России Ирины Винер. Шансом перенять опыт знаменитого специалиста воспользовались около 100 юных спортсменок и их тренеров.

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На пяти коврах, уложенных на арене Дворца Ирины Винер, царил аншлаг. Сотня юных гимнасток в полной боевой готовности ожидала мастер-класса, который хозяйка зала через несколько минут должна была начать вместе с четырьмя звездными ученицами: заслуженным мастером спорта, чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы, чемпионкой Игр стран БРИКС Лалой Крамаренко, абсолютной чемпионкой России, чемпионкой Игр стран БРИКС Анной Поповой, чемпионкой России в смешанных парах Юлией Кутлаевой, победительницей этапов Кубка мира, призером этапов Гран-при и Универсиады 2015 года Марией Титовой.

«Дети ничуть не изменились. Они остались прежними»,— развеяла Ирина Винер сомнения корреспондента “Ъ” по поводу того, что новое поколение спортивных звезд, подрастающее в век прилипчивых гаджетов, принципиальным образом отличается от того поколения, с которого более полувека назад начиналась карьера прославленного тренера. И уже в дебюте мастер-класса эти слова подтвердились. Будущие чемпионки с увлечением шлифовали элементы упражнений со всеми предметами: мячом, обручем, скакалкой, лентой и булавами, оттачивали пластику. И, конечно, они сосредоточенно внимали каждому слову и жесту человека, который знает об их девичьем увлечении абсолютно все.

А у тех, кому повезло отвечать на вопросы Ирины Винер, на лоб лезли глаза, горящие от восторженного удивления. Те самые детские глаза, которые не прощают взрослым малейшей фальши, в том числе и на гимнастическом ковре.

Герой Труда Российской Федерации находится в прекрасной рабочей форме. Около трех часов Ирина Винер вместе со своими помощницами делилась с юными спортсменками и их тренерами, которые выстроились по периметру зала, своим бесценным опытом, самыми сокровенными нюансами высшего спортивного мастерства.

По словам Ирины Винер, фундамент каждой победы в художественной гимнастике закладывается в момент рождения «дуэта профессионального, любящего тренера и талантливой, рожденной для этого вида спорта девочки». Так что, возможно, когда-нибудь на олимпийский пьедестал поднимется и одна из участниц этого мастер-класса.

Евгений Федяков