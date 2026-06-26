Российские гимнастки отказались от участия в Кубке вызова в Румынии

Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в Кубке вызова, который пройдет в румынской Клуж-Напоке. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

Ранее мэр города Эмиль Бок выступил против демонстрации символики РФ во время турнира: «На BT Arena в Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны». 18 мая Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) сняла с российских спортсменов все санкции.

В ФГР назвали действия властей Клуж-Напоки «прямым нарушением майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах». «Федерация гимнастики России будет добиваться безусловного исполнения решений World Gymnastics всеми предусмотренными международными правовыми механизмами»,— подчеркивается в релизе.

Кубок вызова пройдет с 26 по 28 июня. Турнир проводится под эгидой World Gymnastics. По итогам соревнования должны определиться победители серии Кубка вызова.

Таисия Орлова