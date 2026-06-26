Российские гимнастки отказались от участия в Кубке вызова в Румынии
Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в Кубке вызова, который пройдет в румынской Клуж-Напоке. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).
Ранее мэр города Эмиль Бок выступил против демонстрации символики РФ во время турнира: «На BT Arena в Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны». 18 мая Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) сняла с российских спортсменов все санкции.
В ФГР назвали действия властей Клуж-Напоки «прямым нарушением майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах». «Федерация гимнастики России будет добиваться безусловного исполнения решений World Gymnastics всеми предусмотренными международными правовыми механизмами»,— подчеркивается в релизе.
Кубок вызова пройдет с 26 по 28 июня. Турнир проводится под эгидой World Gymnastics. По итогам соревнования должны определиться победители серии Кубка вызова.
В 2022 году российские и белорусские гимнасты были отстранены Международной федерацией гимнастики (FIG) от участия в международных соревнованиях. С 1 января 2024 года FIG допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
В марте 2025 года FIG опубликовала список из 12 спортсменов и 10 тренеров, получивших нейтральный статус. Тем не менее, ряд именитых гимнастов, включая олимпийскую чемпионку Викторию Листунову и Лалу Крамаренко, столкнулись с отказами получить нейтральный статус. Федерация гимнастики России (ФГР) объяснила эти отказы «необоснованными и предвзятыми» со стороны спецкомитета FIG, указывая на такие причины, как фото с георгиевской лентой и участие в мероприятиях ко Дню Победы. В июне 2025 года ФГР объявила, что российские спортсмены и судьи примут участие в ряде международных соревнований по прыжкам на батуте и спортивной гимнастике. Также Федерация гимнастики России в 2024 году объединила пять видов гимнастического спорта: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.