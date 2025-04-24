Гимнастка Крамаренко оспорила в CAS отказ в предоставлении нейтрального статуса

Российская гимнастка Лала Крамаренко обратилась с жалобой в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации гимнастики (FIG) об отказе в предоставлении нейтрального статуса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лала Крамаренко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Лала Крамаренко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Источник утверждает, что 20-летней Крамаренко не выдали нейтральный статус из-за участия в гала-концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Также она представляет спортивный клуб ГБУ ДО МГФСО, который поддерживал спецоперацию в социальных сетях. Кроме того, Крамаренко опубликовала совместную фотографию с бывшим главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер.

Также апелляции в CAS на отказ в предоставлении нейтрального статуса подали гимнасты Милена Щенятская, Владислава Шаронова, Карина Киреева, Кирилл Гашков и тренеры Марина Стяжкина, Валентин Суходольский, Татьяна Грибкова.

С 1 января 2024 года FIG допустила российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 5 апреля 2025 года в Федерации гимнастики России заявили, что спортсмены, получившие нейтральный статус, не будут участвовать в ближайших турнирах под эгидой FIG из-за «необоснованных и предвзятых отказов» спецкомитета организации в допуске россиян на соревнования.

Лала Крамаренко является чемпионкой России 2024 года. В 2019 году стала трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, Также на ее счету золото чемпионата Европы 2021 года в командном зачете.

Таисия Орлова