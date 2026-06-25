Мэр румынского города выступил против символики РФ на турнире по гимнастике

Мэр румынской Клуж-Напоки Эмиль Бок выступил против участия российских спортсменов в Кубке вызова по художественной гимнастике с национальной символикой. Соревнования пройдут в этом городе с 26 по 28 июня.

«Хочу внести полную ясность. На BT Arena в Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны»,— приводит слова чиновника румынское агентство Mediafax.

18 мая Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) сняла с российских спортсменов все санкции. По словам Эмиля Бока, он дал согласие на проведение Кубка вызова в Клуж-Напоке до отмены санкций в отношении россиян.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что организаторы турнира заменили флаги России и Белоруссии на нейтральные. В World Gymnastics заявили, что федерация «ведет переговоры с соответствующими сторонами, чтобы найти подходящий способ продвижения вперед».

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также занимающий пост главы Олимпийского комитета России (ОКР), сказал, что действия властей Клуж-Напоки являются «вопиющим нарушением Олимпийской хартии и принципа политической нейтральности спорта». Кроме того, он отметил, что ОКР «незамедлительно проинформировал» Международный олимпийский комитет о данном инциденте.

Арнольд Кабанов