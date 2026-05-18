Российских гимнастов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) решил допустить российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщили на сайте Федерации гимнастики России (ФГР).

Решение распространяется на все пять видов спорта, входящих в ФГР, — спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. «Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабэ за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта», — прокомментировал решение президент ФГР Олег Белозеров. Он отметил, что это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества.

Первыми по новым правилам выступят представители спортивной акробатики на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане в мае–июне этого года. Затем в июне пройдут соревнования по спортивной аэробике на этапах Кубка мира в Азербайджане и Китае, а в сентябре — на чемпионате мира в Испании. Спортсмены-батутисты выступят в июне–июле на Кубке мира в Швейцарии и Португалии. Соревнования по художественной гимнастике пройдут в конце июня — на Кубке вызова в Румынии, в июле — на Кубке мира в Милане и в августе — на чемпионате мира в Германии. Российские спортивные гимнасты выступят на чемпионате мира в Нидерландах в октябре.

В 2022 году Международная федерация гимнастики запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях объединения. С начала 2024-го российских и белорусских гимнастов стали допускать к состязаниям в нейтральном статусе.