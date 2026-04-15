Ирину Винер включили в число почетных членов World Gymnastics

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) включила Ирину Винер в число почетных членов организации. Об этом тренер сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Винер

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ирина Винер

«Быть включенной в число почетных членов World Gymnastics — для меня огромная честь и высокая оценка труда всей моей жизни. Я благодарна за признание, которое разделяю со своей страной и моими ученицами»,— написала госпожа Винер.

Ирина Винер возглавляла сборную России с 2001 по 2025 год. Под ее руководством российские гимнастки выигрывали олимпийское золото на пяти Играх подряд (2000–2016). Всего ее ученицы завоевали 51 медаль Олимпийских игр и 416 наград чемпионатов мира и Европы.

С 2008 года Ирина Винер занимала пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. В сентябре 2024 года она сложила полномочия при объединении гимнастических федераций.

Таисия Орлова