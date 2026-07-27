World Gymnastics допустила исключения в вопросе допуска россиян с флагом и гимном
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) призвала не ограничивать в правах российских и белорусских спортсменов. Однако в организации допустили некоторые исключения в случае ограничений со стороны организаторов турнира.
«Международная федерация гимнастики подтверждает свою твердую убежденность в том, что спорт и политика должны оставаться разделенными, а спортивные мероприятия должны и впредь служить нейтральными платформами, способствующими единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности»,— сообщила пресс-служба World Gymnastics.
В федерации подчеркнули, что россиянам и белорусам «должно быть обеспечено полное представительство на всех соревнованиях». При этом «могут рассматриваться исключения в индивидуальном порядке в тех случаях, когда применимые решения или ограничения, введенные местными властями, препятствуют применению данных рамок».
18 мая World Gymnastics сняла с россиян все ограничения. В июне мэр румынского города Клуж-Напока выступил против участия российских спортсменов в Кубке вызова по художественной гимнастике с национальной символикой. Он заявил, что дал согласие на проведение турнира еще до отмены ограничений. Российские гимнастки отказались от участия в соревновании.
В мае 2026 года World Gymnastics уже сняла все ограничения с российских и белорусских спортсменов, разрешив им выступать с флагом и гимном. Это решение стало частью более широкого тренда, когда ряд международных спортивных федераций, включая те, что отвечают за водные виды спорта, дзюдо и тхэквондо, также восстановили полноценный статус российским спортсменам, иногда игнорируя рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
Тем не менее, Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) не во всех случаях следовал этому решению. В декабре 2023 года генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против возвращения россиян и белорусов на соревнования, не выполнив решение World Gymnastics. Кроме того, в июне 2026 года 11 европейских стран обратились в European Gymnastics с просьбой вернуть запрет на использование российского флага и гимна на континентальных стартах.