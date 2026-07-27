World Gymnastics допустила исключения в вопросе допуска россиян с флагом и гимном

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) призвала не ограничивать в правах российских и белорусских спортсменов. Однако в организации допустили некоторые исключения в случае ограничений со стороны организаторов турнира.

«Международная федерация гимнастики подтверждает свою твердую убежденность в том, что спорт и политика должны оставаться разделенными, а спортивные мероприятия должны и впредь служить нейтральными платформами, способствующими единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности»,— сообщила пресс-служба World Gymnastics.

В федерации подчеркнули, что россиянам и белорусам «должно быть обеспечено полное представительство на всех соревнованиях». При этом «могут рассматриваться исключения в индивидуальном порядке в тех случаях, когда применимые решения или ограничения, введенные местными властями, препятствуют применению данных рамок».

18 мая World Gymnastics сняла с россиян все ограничения. В июне мэр румынского города Клуж-Напока выступил против участия российских спортсменов в Кубке вызова по художественной гимнастике с национальной символикой. Он заявил, что дал согласие на проведение турнира еще до отмены ограничений. Российские гимнастки отказались от участия в соревновании.

Арнольд Кабанов