Румынию могут лишить юниорского ЧМ по гимнастике из-за запрета символики РФ
Федерация художественной гимнастики Румынии может подвергнуться серьезным санкциям из-за запрета на использование российской символики на Кубке вызова, проходящем в Клуж-Напоке. Об этом изданию Prosport заявила глава структуры Ирина Деляну.
Ранее против демонстрации российской национальной символики на турнире выступил мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок.
По словам Ирины Деляну, теперь Федерация художественной гимнастики Румынии «оказалась между молотом и наковальней», имея в виду, что организация не обладает достаточными ресурсами, чтобы противостоять «двум гигантам» — местным властям и снявшей с россиян все санкции в середине мая Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).
«На этих соревнованиях речь идет о детях, и спорт не должен иметь никакого отношения к политике, — продолжила она. — Мы рискуем лишиться права принимать чемпионат мира среди юниоров в следующем году и даже можем столкнуться с санкциями со стороны World Gymnastics. Надеюсь, до этого не дойдет».
Кубок вызова пройдет с 26 по 28 июня. По данным ТАСС, организаторы турнира заменили флаги России и Белоруссии на нейтральные. В World Gymnastics заявили, что федерация «ведет переговоры с соответствующими сторонами, чтобы найти подходящий способ продвижения вперед».
Решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) отменить санкции против российских спортсменов, позволяя им выступать под национальным флагом и с гимном, было принято в середине мая 2026 года. Это произошло после того, как в 2024 году Федерация гимнастики России была преобразована путем объединения пяти независимых организаций, что, по мнению министра спорта РФ Михаила Дегтярева, позволило активизировать международные связи.
Однако региональные федерации не всегда следовали решениям глобальных структур. В декабре 2023 года Европейская гимнастика (European Gymnastics) проголосовала против возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования с 1 января 2024 года, несмотря на решение Международной федерации гимнастики (FIG) в июле 2023 года о допуске спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Ранее, с 4 марта 2022 года, российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных соревнований из-за начала специальной военной операции на Украине.