Румынию могут лишить юниорского ЧМ по гимнастике из-за запрета символики РФ

Федерация художественной гимнастики Румынии может подвергнуться серьезным санкциям из-за запрета на использование российской символики на Кубке вызова, проходящем в Клуж-Напоке. Об этом изданию Prosport заявила глава структуры Ирина Деляну.

Ранее против демонстрации российской национальной символики на турнире выступил мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок.

По словам Ирины Деляну, теперь Федерация художественной гимнастики Румынии «оказалась между молотом и наковальней», имея в виду, что организация не обладает достаточными ресурсами, чтобы противостоять «двум гигантам» — местным властям и снявшей с россиян все санкции в середине мая Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

«На этих соревнованиях речь идет о детях, и спорт не должен иметь никакого отношения к политике, — продолжила она. — Мы рискуем лишиться права принимать чемпионат мира среди юниоров в следующем году и даже можем столкнуться с санкциями со стороны World Gymnastics. Надеюсь, до этого не дойдет».

Кубок вызова пройдет с 26 по 28 июня. По данным ТАСС, организаторы турнира заменили флаги России и Белоруссии на нейтральные. В World Gymnastics заявили, что федерация «ведет переговоры с соответствующими сторонами, чтобы найти подходящий способ продвижения вперед».

Арнольд Кабанов