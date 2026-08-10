Олимпийская чемпионка Мельникова получила визу для участия в ЧЕ в Хорватии

Четверо российских гимнастов — Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев — получили визы для участия в чемпионате Европы в Загребе. Об этом «РИА Новости» рассказали в посольстве РФ в Хорватии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина Мельникова

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Ангелина Мельникова

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Ранее Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила, что девять членов сборной пропустят турнир из-за невыдачи виз. Помимо вышеперечисленных спортсменов, в их число вошли Виктория Листунова, Сергей Найдин, Евгений Кисель, а также тренер Юрий Куксенков и врач Сергей Гулевский. Власти Хорватии не пересмотрели свое решение в их отношении.

«Большая работа была проделана в Москве, прежде всего МИД РФ, и нашим посольством, в итоге четверо российских спортсменов примут участие в чемпионате. Отдельной благодарности заслуживают те, кто вступился за российскую сборную по спортивной гимнастике, прежде всего, руководство Хорватского гимнастического союза, которое активно подключилось к решению вопроса»,— отметили в диппредставительстве.

Как сообщили в ФГР, Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова вылетят в Загреб сегодня. Алексей Усачев отправится в Загреб вместе с мужской сборной в конце недели.

Женский турнир пройдет с 13 по 16 августа, мужской — с 19 по 23 августа. Чемпионат Европы в Загребе является отборочным соревнованием к мировому первенству 2026 года, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

Арнольд Кабанов