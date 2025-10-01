Олег Белозеров поздравил гимнастическое сообщество с годовщиной объединения федераций

Федерация гимнастики России (ФГР) опубликовала поздравление своего президента Олега Белозерова с первой годовщиной объединения пяти гимнастических видов спорта под контролем одной организации.

ФГР появилась в результате слияния структур, отвечавших ранее за спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, аэробику и паркур. Господин Белозеров отметил, что за год «удалось создать целостную систему, в которой каждый вид спорта сохраняет свои традиции и уникальность, а вместе с тем формируются новые возможности для развития».

«Я искренне благодарю каждого, кто вкладывает свой труд, профессионализм и душу в общее дело. Сегодня Федерация гимнастики России – это надежный фундамент для будущих достижений. Уверен – впереди у нас много новых и ярких побед, которыми мы будем гордиться вместе!» — добавил Олег Белозеров.

Арнольд Кабанов