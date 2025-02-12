Тренер главнее некуда

Ирина Винер объявила о том, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала его почти четверть века и за это время, полное выдающихся побед и прорывов, в том числе олимпийских, ее учениц, превратилась в фигуру уникального масштаба — такого, что уже кажется, будто все происходящее в мировой гимнастике связано с ее именем и ее идеями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Винер: «Многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ирина Винер: «Многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О том, что она покидает пост главного тренера сборной России, Ирина Винер сообщила в заявлении, опубликованном «РИА Новости». В нем, отметив, что «художественная гимнастика — это моя жизнь», она рассказала, что сегодня перед ней «стоит новая, не менее важная задача — не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд»: «Тем более что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений».

Ирине Винер 76 лет, и на посту главного тренера сборной России она проработала фактически треть своей жизни, с 2001 года. Впрочем, формальная дата тут не так важна. Репутацию специалиста исключительного уровня она прибрела до этого назначения.

Ирина Винер еще в советскую эпоху готовила «художниц», поражавших неординарностью, таких как Венера Зарипова.

А в 2000 году одним из хитов сиднейской Олимпиады была борьба за золото в индивидуальном многоборье, которую вели сразу две ее спортсменки. Алина Кабаева, уже признанная феноменом, достигшая в плане освоенного набора элементов заоблачных по прежним меркам высот, потеряла обруч, но ее подстраховала Юлия Барсукова, которой, перед тем как она попала в руки Ирины Винер, кажется, отказывали в больших перспективах.

Собственно, с этого драматичного эпизода и началась удивительная эпоха в художественной гимнастике. Жанр, который в олимпийскую программу попал лишь на излете 1980-х, долго остававшийся слегка маргинальным на фоне «классических», постоянно добавлял в популярности, расширял географию. Но в авангарде все равно постоянно и с большим отрывом находилась гимнастика российская. А в ней все было завязано на Ирине Винер — главном тренере сборной, с 2008 года — президенте Всероссийской федерации художественной гимнастики (прошлой осенью она влилась в состав структуры, объединившей все гимнастические виды).

Ее ученицы лишь изредка отдавали соперницам золотые медали мировых первенств, а золотые медали Олимпиад не отдавали вовсе.

Список отечественных олимпийских чемпионок после Юлии Барсуковой пополнили Алина Кабаева, Евгения Канаева (единственная в истории вида, кому этот титул в личном многоборье удалось выиграть дважды), Маргарита Мамун. Причем свои награды они, как правило, добывали в соперничестве с соотечественницами — Ириной Чащиной, Дарьей Дмитриевой, Яной Кудрявцевой. А к ним обязательно добавлялось золото, полученное в групповых упражнениях, которые ставила Ирина Винер.

И те, кто трудился, скажем, на Олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро в 2012 и 2016 годах, наверняка слышали проклятия некоторых журналистов и болельщиков по поводу того, что их финалы ставят на заключительные дни, слишком насыщенные, чтобы все важное успеть посмотреть, всем по-настоящему ценным успеть насладиться. А выступления российских групп, сводящие с ума изысканной хореографией и запредельной сложностью, стоили ведь того, чтобы расчистить под них место в расписании.

Все эти два десятилетия именно российская школа художественной гимнастики, школа Ирины Винер задавала и создавала ее тренды, двигала ее вперед во всех аспектах — техническом, эстетическом. Бесспорным признанием этих заслуг выглядел Олимпийский орден — высшая награда Международного олимпийского комитета, которую в 2015 году вручил главе школы его президент Томас Бах.

До Ирины Винер никто из гимнастических тренеров высшей награды Международного олимпийского комитета не удостаивался.

Все эти два десятилетия именно она была наиболее ярким лицом художественной гимнастики — иногда, в моменты очередного триумфа, улыбающимся, иногда испепеляющим или судей, или своих любимых воспитанниц, вынужденных привыкать к тому, что жесткость — часть стиля великого тренера, взглядом.

Победная российская серия, серия имени Ирины Винер оборвалась лишь на Олимпиаде в Токио, и то при странных, по сути, скандальных обстоятельствах, поскольку мало кто понимал, почему арбитры вдруг стали приподнимать баллы Линой Ашрам и придерживать их у недавно, на предолимпийских турнирах, уверенно обходивших израильскую гимнастку Дины и Арины Авериных и почему сбавка за грубую ошибку, допущенную Ашрам в упражнениях с лентой, была такой скромной.

Посмотреть же, как сборная России — или те же Аверины, или Лала Крамаренко, бог знает какая по счету «художница», чей невероятный талант раскрылся под началом Ирины Винер,— берет реванш, не позволили обстоятельства. На прошлогоднюю Олимпиаду в Париж ее команда, международных санкций не избежавшая, не поехала.

О том, как будут провожать Ирину Винер из сборной, догадаться было несложно. Провожали, конечно, не экономя эпитетов, в данном случае вполне соответствующих масштабу человека. Самые дорогие были, возможно, от тех ее учениц, которые после блестящей спортивной карьеры сделали блестящую карьеру в других ипостасях. Telegram-канал академии художественной гимнастики «Небесная грация» опубликовал слова своей руководительницы Алины Кабаевой. Она считает, что «уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике»: «За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире. Ее талант, мудрость и преданность делу вдохновили множество спортсменок, и ее влияние на этот вид спорта невозможно переоценить».

Выдающаяся чемпионка назвала свою наставницу «символом силы, грации и стремления к совершенству», подарившей спортсменке «незабываемые моменты триумфа и гордости», и благодарила ее «за ту красоту, которую она привнесла в мир художественной гимнастики».

А Ольга Капранова, десятикратная чемпионка мира, теперь — вице-президент объединенной гимнастической федерации, курирующая в ней свой вид, в своем Telegram-канале писала об Ирине Винер как о «настоящей эпохе художественной гимнастики», человеке, «вкладывающем всю себя в работу» и «создавшем прекрасную команду единомышленников, любящих свое дело». Она благодарила судьбу за выпавший шанс «тренироваться и учиться под руководством великого тренера» и вспоминала три главных правила, которым ее великий тренер научила: «не бояться ошибиться, постоянно учиться и, если даже что-то пошло не так, уметь находить хорошее в плохом, чтобы стать только лучше и сильнее».

Алексей Доспехов