Российской гимнастке вынесли предупреждение из-за инцидента с флагом

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) вынесла предупреждение российской спортсменке Софии Ильтеряковой. Во время церемонии награждения на Кубке мира в Болгарии она не повернулась к флагам, когда играл гимн в честь победительницы соревнований.

Церемония проходила 30 марта. София Ильтерякова, выступавшая в нейтральном статусе, заняла второе место. Первой стала украинская гимнастка Таисия Онофрийчук, третьей — итальянка София Раффаэли. Когда начал играть гимн Украины, Онофрийчук и Раффаэли повернулись к флагам. Ильтерякова продолжила стоять спиной.

«Спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, несут полную ответственность за предотвращение любых действий, которые могут быть восприняты как неуважительные или политически мотивированные… Отказ спортсмена повернуться лицом к флагам во время исполнения национального гимна Украины может объективно рассматриваться как несовместимый со стандартами поведения»,— написано в заявлении World Gymnastics.