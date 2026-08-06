Россиянки выступят на ЧМ по художественной гимнастике без флага и гимна

Российские и белорусские спортсменки примут участие в чемпионате мира по художественной гимнастике без национальной символики. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн.

Турнир пройдет с 12 по 16 августа во Франкфурте-на-Майне. Грядущее мировое первенство станет для россиянок первым за пять лет.

«На церемонии награждения будет вывешен флаг Международной федерации гимнастики. Этот статус для делегаций из России и Белоруссии был согласован World Gymnastics и Федерацией гимнастики Германии в сотрудничестве с правительством Германии. World Gymnastics уведомила об этом обе страны»,— приводит агентство слова господина Хартмана.

18 мая World Gymnastics сняла все ограничения с российских и белорусских спортсменов, разрешив им соревноваться с флагом и гимном. Через несколько месяцев в федерации уточнили, что на некоторых турнирах могут допускаться исключения в случае ограничений, введенных со стороны властей принимающих стран.

Арнольд Кабанов