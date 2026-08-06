Россиянки выступят на ЧМ по художественной гимнастике без флага и гимна
Российские и белорусские спортсменки примут участие в чемпионате мира по художественной гимнастике без национальной символики. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн.
Турнир пройдет с 12 по 16 августа во Франкфурте-на-Майне. Грядущее мировое первенство станет для россиянок первым за пять лет.
«На церемонии награждения будет вывешен флаг Международной федерации гимнастики. Этот статус для делегаций из России и Белоруссии был согласован World Gymnastics и Федерацией гимнастики Германии в сотрудничестве с правительством Германии. World Gymnastics уведомила об этом обе страны»,— приводит агентство слова господина Хартмана.
18 мая World Gymnastics сняла все ограничения с российских и белорусских спортсменов, разрешив им соревноваться с флагом и гимном. Через несколько месяцев в федерации уточнили, что на некоторых турнирах могут допускаться исключения в случае ограничений, введенных со стороны властей принимающих стран.
В июле 2026 года Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал возвращение флага и гимна России на соревнования, сделав это общим правилом для состязаний под своей эгидой.
Это решение привело правила европейских состязаний в соответствие с решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая 18 мая 2026 года сняла все ограничения с российских спортсменов.
Однако в июне 2026 года World Gymnastics допустила исключения из общих правил в тех случаях, когда ограничения на демонстрацию символики введены местными властями, как это произошло в Румынии, где российские гимнастки отказались от участия в Кубке вызова.