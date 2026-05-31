Гимнастика на перспективу

Чемпионат Европы в Варне, первый топовый турнир для сборной России по художественной гимнастике за минувшие пять лет, подтвердил и то, что ей будет непросто вернуть лидирующие позиции в виде после долгого периода изоляции, и то, что перспективы такие позиции все-таки рано или поздно вернуть у нее неплохие. В сражении с сильнейшими спортсменками мира не имеющие международного опыта, не знакомые зарубежным судьям российские гимнастки собрали стопку наград, а вчерашняя юниорка София Ильтерякова выиграла золото в состязаниях с обручем.

София Ильтерякова (6 марта 2026 года)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости София Ильтерякова (6 марта 2026 года)

Человеку, который увлекался художественной гимнастикой на рубеже прошлого и нынешнего десятилетий, который клял арбитров за то, что на Олимпиаде в Токио в 2021 году поставили отечественную приму Дину Аверину ниже потерявшей ленту израильтянки Линой Ашрам, но потом пять лет вообще не следил за тем, что происходит в этом виде, итоги чемпионата Европы в Варне должны были показаться слишком уж скромными для отечественной команды.

Раньше на таких состязаниях она могла забрать почти все стоящие на кону золотые награды. Сейчас, если считать и юниорское, и взрослое первенства, проводящиеся одновременно, взяла их только две, плюс еще по три серебра и три бронзы. Негусто же, особенно учитывая, что в индивидуальном многоборье, дисциплине наиболее престижной, медали не было вообще, а в командных соревнованиях, вроде бы призванных обозначить через выступления как сильнейших гимнасток, так и группы силу и «глубину» сборной, россиянки — только третьи за болгарками и израильтянками. Но от контекста и обстоятельств никуда не денешься. А контекст и обстоятельства придали этому чемпионату окраску особенную.

Дело в том, что минувшие пять лет российских «художниц» из-за санкций на международной арене вообще не было. Вернулись они на нее в текущем сезоне, а европейское первенство стало для них первым топовым турниром после такого перерыва.

При этом про художественную гимнастику надо знать, что она — очень специфический вид. В том смысле, что успех сильно зависит от опыта, «узнаваемости» спортсменок у судей и их приспособленности к действующим правилам, в которые за время отстранения сборной России были внесены существенные корректировки. Учитывая все эти факторы, ее выступление в Варне уже выглядит куда интереснее.

К ним обязательно следует добавить еще один. В личных соревнованиях со всей, по сути, мировой элитой — победительницей Олимпиады в Париже немкой Дарьей Варфоломеев, болгаркой Стиляной Николовой, итальянкой Софией Раффаэли, израильтянкой Даниэлой Муниц — конкурировали Мария Борисова, которой только-только исполнилось 19, и 15-летняя София Ильтерякова, вообще вчерашняя юниорка.

В отдельных дисциплинах они и в сложности, и в ее подаче точно не уступали лидерам. И Борисова, и трендовая — темповая, исполняющая элементы исключительной трудности — Ильтерякова по два раза очутились на подиуме в состязаниях с отдельными предметами.

А программа Софии Ильтеряковой с обручем принесла российской сборной второе после того, что завоевала юниорка действующая — Яна Заикина, золото, в данном случае подчеркивающее несомненную светлость перспектив.

Арнольд Кабанов