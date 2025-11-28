Российских гимнастов допустили к европейским турнирам и олимпийскому отбору

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics; EG) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

Решение касается всех пяти видов спорта, входящих в компетенцию EG: спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики. «Для двух олимпийских видов спорта — спортивной и художественной гимнастики — это открывает доступ к квалификационным турнирам, на которых проходит отбор на Олимпийские игры 2028 года»,— отметили в ФГР.

С 28 по 29 ноября в Праге проходит конгресс EG. В голосовании по вопросу о допуске атлетов приняли участие делегаты из 48 стран, входящих в состав федерации. 27 государств проголосовали за возвращение спортсменов на европейские старты.

В 2022 году EG и Международная федерация гимнастики (FIG) отстранили российских спортсменов от участия в международных турнирах из-за начала спецоперации на Украине. С 1 января 2024 года FIG допустила атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе. В этом году россияне впервые с 2021 года выступили на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Ангелина Мельника завоевала две золотые и одну серебряную медали, Даниел Маринов стал обладателем бронзовой награды.

Таисия Орлова