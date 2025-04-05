Российские спортсмены отказались участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Громкий демарш случился в период потепления отношений между представителями отечественного спорта и руководством международных структур. Причиной бойкота гимнасты называют «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования». Перечисляя примеры такого рода отказов, российские функционеры упоминают фото спортсменов с георгиевской лентой, детьми в военной форме и даже подписку на группу в соцсети с анонсом Пятого всероссийского антидопингового диктанта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская гимнастка Ангелина Мельникова на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016 год)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Российская гимнастка Ангелина Мельникова на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016 год)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР) обнародовала заявление, в котором говорится, что «все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие нейтральный статус, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики».

Причиной такого решения названы «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам».

Федерация, как следует из письма, «уважает и разделяет позицию спортсменов». «С уважением» к ней относится и президент ФГР Олег Белозеров, чье заявление также опубликовала отечественная структура. Господин Белозеров подчеркнул, что понимает, чем решение «продиктовано», и напомнил о состоявшейся 10 марта встрече с главой FIG Моринари Ватанабэ, который совершил визит в Россию, будучи одним из семи претендентов на пост президента Международного олимпийского комитета (выборы выиграла Кирсти Ковентри). Функционер обещал «приложить все усилия» для полноценного возвращения российских спортсменов, после начала военной спецоперации на Украине столкнувшихся с жесткими международными санкциями, на топовые соревнования.

Олег Белозеров заметил, что господин Ватанабэ говорил, что «хотел бы использовать все свои силы для того, чтобы еще раз задуматься о роли спорта в этом мире». «Спорт должен объединять и дарить дружбу, он не должен выступать инструментом для увеличения ненависти. Права каждого человека должны соблюдаться, и мы, как федерация, должны их уважать и защищать»,— добавил господин Белозеров.

ФГР уточнила, что «совместно с Олимпийским комитетом России и Минспортом России будет и дальше поддерживать своих спортсменов и защищать их интересы», добиваясь «пересмотра правил, по которым специальный комитет FIG выносит дискриминационные решения». Федерация выразила надежду, что ее позицию «услышат» на ближайшем заседании исполкома структуры: оно пройдет в начале мая на Мальте.

Громкий демарш российских гимнастов случился, казалось, в не очень подходящий для таких шагов момент.

Дело в том, что вскоре после состоявшейся летом прошлого года Олимпиады в Париже, на которой вся отечественная команда состояла лишь из 15 спортсменов, в отношениях между российским и мировым спортивным руководством наступил период резкого потепления. Его инициировал министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, призвавший отказаться от «агрессивной» риторики и настроиться на «реинтеграцию» России в спортивное сообщество.

Потепление выразилось, в частности, в готовности целого ряда федераций смягчить условия допуска россиян на свои соревнования и возросшем количестве обращений за нейтральным статусом, позволяющим участвовать в турнирах, с российской стороны. ФГР не стала исключением.

В декабре 2024 года практически все ведущие российские гимнасты подали запрос на получение нейтрального статуса, хотя раньше даже не пытались этого сделать.

В итоге в начале весны стало известно о том, что большая часть запросов была удовлетворена.

Впрочем, Олег Белозеров сообщил и о четырех отказах. Один оказался чрезвычайно заметным. FIG не допустила к своим соревнованиям Викторию Листунову — чемпионку в командном турнире состоявшейся в 2021 году Олимпиады в Токио и лидера сборной. Версии того, почему ей не предоставили нейтральный статус, были разными: от участия в митинге-концерте в «Лужниках» до фото с георгиевской лентой.

В аналитической справке, которая есть в распоряжении «Ъ», перечислено несколько примеров странных и необъективных, с точки зрения российских функционеров, причин отказа в допуске гимнастам. В ней утверждается, что специальный комитет FIG расценил «как поддержку СВО» «участие спортсмена в гала-концерте ко Дню защитника Отечества», на котором «неоднократно использовалась георгиевская ленточка», а также «размещение поста в социальной сети с поздравлением с Днем Победы», хотя «на самом деле никакого отношения к СВО георгиевская лента не имеет».

Еще один пример — «фотография спортсмена вместе с детьми в военной форме на том же гала-концерте ко Дню защитника Отечества». Кроме того, специальный комитет, по данным авторов справки, обратил внимание даже на «наличие у спортсмена подписки на группу в соцсети, где был размещен анонс Пятого всероссийского антидопингового диктанта, приуроченного ко Дню физкультурника». Наконец, членам комитета якобы не понравилась «фотография с Олегом Матыциным», предшественником Михаила Дегтярева на посту министра спорта РФ, «который находится под санкциями за поддержку СВО».

Господин Дегтярев, как ФГР и лично Олег Белозеров, «с уважением» отнесся к решению гимнастов отказаться от участия в состязаниях FIG. «Это позиция исключительно спортсменов, они показали сплоченность и верность старому доброму принципу “один за всех и все за одного”. Тема допуска российских спортсменов является для нас ключевой на всех встречах и всех переговорах. Мы ведем планомерную работу по восстановлению прав наших атлетов на международных соревнованиях»,— цитирует Михаила Дегтярева пресс-служба Минспорта.

Алексей Доспехов