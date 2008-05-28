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16:05
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
15:52
Малайзия считает выводы международных следователей по делу MH17 «политически мотивированными»
16:09
ЕС продлил санкции против России
15:31
Курс евро на Мосбирже обновил минимум 2019 года
14:00
Прямая линия Путина. Главное
17:42
На Сокольнической линии метро Москвы открыли четыре новые станции
17:31
Зеленский: Коломойский вложит в Донбасс очень большие деньги, но еще не знает об этом
17:21
Международные резервы России выросли до максимума с 2014 года
17:17
Совет при президенте не поддержал проекты о штрафах за неоплаченный проезд по платным дорогам
17:04
Путин заявил, что Россию не устраивают выводы следствия о крушении MH17
16:56
Росстат повысил оценку роста реальных зарплат россиян
16:43
Зеленский создал офис президента вместо администрации
16:39
Путин назвал главную проблему России
16:32
Путин заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном при наличии обоюдного интереса
16:30
СМИ: КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным
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(обновлено: 20.06.2019)
Валютный рынок
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Рубль получил подкрепление
Курс российской валюты растет опережающими темпами
Рубль отыграл санкции
А Минфин выполнил план по внешним заимствованиям
3
ФРС помогла рублю побороть санкции
Курс доллара на российском рынке опустился ниже 64 рублей
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Финансы
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Регионы
Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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