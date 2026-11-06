Росфинмониторинг: экспортеры возвращают 99,5% валютной выручки
Президент Владимир Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Тот рассказал, что экспортеры возвращают 99,5% выручки за реализацию продукции. Как уточнил господин Чиханчин, 87% выручки, репатриируемой экспортерами, номинировано в нацвалютах.
«Мы взяли на контроль наших экспортеров — возвращение валютной выручки сегодня 99,5% тех средств, которые должны вернуться за реализацию продукции, они возвращаются в Россию, и 87% — уже расчеты идут в национальных валютах»,— рассказал глава Росфинмониторинга (цитата по сайту Кремля).
Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен по указу президента в октябре 2023 года, после этого его дважды продлевали на год. Меры приняли, чтобы обеспечить стабильность валютного курса. Требование затрагивает компании топливно-энергетического и металлургического секторов, представителей химпрома, лесхоза и зернового хозяйства.
В августе 2025 года обязательная репатриация валютной выручки была сведена к нулю. До этого постановления крупнейшие игроки рынка обязаны были зачислять на счета в РФ не менее 40% выручки в валюте, а затем продавать 90% от этого объема внутри страны.