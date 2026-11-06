Росфинмониторинг: экспортеры возвращают 99,5% валютной выручки

Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен по указу президента в октябре 2023 года, после этого его дважды продлевали на год. Меры приняли, чтобы обеспечить стабильность валютного курса. Требование затрагивает компании топливно-энергетического и металлургического секторов, представителей химпрома, лесхоза и зернового хозяйства.