Курс без выручки

Биржевой курс юаня впервые с февраля 2025 года поднялся до 12,69 руб./CNY, прибавив с начала месяца почти 8%. Внебиржевой курс доллара 17 августа поднимался выше уровня 85 руб./$, максимума с 19 марта этого года. Малый объем продаж валюты экспортерами вкупе с высоким спросом на нее со стороны импортеров и населения толкают курс рубля к более комфортным для бюджета уровням. По оценке аналитиков, закрепление курса доллара выше отметки 85 руб./$ до конца года может принести бюджету дополнительно 500 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

17 августа курс юаня на торгах Московской биржи достигал отметки 12,69 руб./CNY, обновив максимум с 12 февраля 2025 года. Этот результат почти на 16 коп. (на 1,2%) превысил показатель закрытия пятницы. По итогам дня он остановился на отметке 12,61 руб./CNY, что на 88 коп. (на 7,5%) выше значений начала месяца.

Внебиржевой курс доллара обновил пятимесячный максимум, достигнув отметки 85,44 руб./$, свидетельствуют данные «МФД Инфоцентр». На закрытии торгов курс остановился вблизи 84,95 руб./$, прибавив с начала месяца 5,7 руб. (7,2%).

За три месяца почти непрерывного роста цены китайская валюта подорожала в России на 2,31 руб. (22,4%), курс доллара вырос более чем на 15 руб. (21,5%). Столь стремительно рубль не терял позиции к иностранным валютам с лета 2023 года. Тогда на фоне уменьшения объема экспорта и роста импорта, а также спекулятивного спроса на валюту курс юаня вырос на 26,7% и в начале августа поднялся до 13,34 руб./CNY, доллар прибавил 32%, перевалив за 100 руб./$.

Текущее стремительное падение также связано с уменьшением продаж валюты экспортерами при одновременном росте спроса на нее со стороны импорта и спекулянтов. По данным Банка России, в июле операции крупнейших экспортеров составили минимальные за все время наблюдений $2,2 млрд, что в 3,4 раза меньше продаж в июне и более чем в четыре раза меньше реализации в июле 2025 года. В начале августа активность могла вырасти, но незначительно, так как в конце июня — начале июля, согласно данным ЦЦИ, экспортные котировки российской нефти временно опускались до $49 за баррель против $64 за баррель в среднем за июнь.

Ситуация усугубляется ростом импорта за счет внешних покупок топлива, а также сезонного спроса на валюту со стороны населения.

«Совокупный импорт также может сезонно подрастать на фоне сохранения умеренной потребительской активности,— отмечает руководитель аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.— Дополнительным негативным фактором выступает рост операций Минфина по покупке валюты с 10 августа на 25%, до 6 млрд руб. в день».

Текущие уровни обменных курсов рубля благоприятны для российского бюджета, в котором заложено 92,2 руб./$ в среднем за 2026 год. По итогам первого полугодия средний курс доллара составляет 76,5 руб./$, за счет роста последних недель к середине августа показатель вырос до 77,11 руб./$ руб. Рост среднегодового курса до 80 руб./$, по оценке Владимира Евстифеева, компенсирует дефицит бюджета примерно на 500 млрд руб. Однако это возможно лишь при условии, что курс доллара в оставшуюся часть года будет находиться выше 85 руб./$.

В ближайшие недели аналитики не исключают дальнейшего ослабления рубля, но меньшими темпами.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, доллар будет торговаться в диапазоне 84–89 руб., юань — 12,4–13,2 руб. В Совкомбанке не ждут значимых изменений в геополитике и к концу года ожидают диапазоны по доллару 84–89 руб./$, юаня 12,4–13,2 руб./CNY. «При текущем курсе рубля и цене на нефть нефтегазовые доходы бюджета имеют все шансы превысить запланированные показатели»,— отмечает господин Васильев. Дефицит бюджета в этом году, скорее всего, составит около 7 трлн руб. за счет повышенных госрасходов, подчеркивает аналитик.

Виталий Гайдаев