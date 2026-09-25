ЦБ установил официальный курс евро ниже 96 рублей впервые с 13 августа

Центробанк установил на 26-28 сентября официальный курс евро на уровне 95,87 руб., следует из данных на сайте регулятора. Это на 1,01 руб. ниже, чем установленный на 24 сентября курс (96,8 руб.), а также минимальная стоимость с 13 августа.

Регулятор также снизил до 84,34 руб. (-0,56 руб.) официальный курс доллара. Курс юаня снизился незначительно: с 12,65 руб. до 12,54 руб.

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В августе среднемесячный курс рубля снизился на 6,8% к доллару США, к евро — на 8,4%, к юаню — на 7,8%. Ослабление курса ЦБ объяснял сокращением продаж валюты на фоне снижения цен на российскую нефть в июне и июле.