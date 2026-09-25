ЦБ установил официальный курс евро ниже 96 рублей впервые с 13 августа
Центробанк установил на 26-28 сентября официальный курс евро на уровне 95,87 руб., следует из данных на сайте регулятора. Это на 1,01 руб. ниже, чем установленный на 24 сентября курс (96,8 руб.), а также минимальная стоимость с 13 августа.
Регулятор также снизил до 84,34 руб. (-0,56 руб.) официальный курс доллара. Курс юаня снизился незначительно: с 12,65 руб. до 12,54 руб.
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В августе среднемесячный курс рубля снизился на 6,8% к доллару США, к евро — на 8,4%, к юаню — на 7,8%. Ослабление курса ЦБ объяснял сокращением продаж валюты на фоне снижения цен на российскую нефть в июне и июле.
С 8 июня 2026 года Банк России рассчитывает официальный курс евро к рублю через два показателя: курс доллара к рублю и курс евро к доллару. Поэтому снижение курса евро в рублях отражает совокупное изменение рубля к доллару и самого евро к доллару.
В конце декабря 2024 года ЦБ сообщал, что устанавливает официальные курсы иностранных валют на основе данных биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. Таким образом, официальный показатель формируется на основе комплексных данных валютного рынка, а не является отдельной котировкой одной торговой площадки.