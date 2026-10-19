Рубль получил подкрепление

В ближайшие две недели поддержку рублю будет оказывать рост предложения валюты со стороны экспортеров, которые будут готовить валюту для уплаты налогов. Согласно оценке аналитиков ПСБ, объем налоговых отчислений нефтегазовых компаний в бюджет в октябре превысит сентябрьские показатели более чем в два раза и достигнет 1 трлн руб. Дополнительным фактором в пользу укрепления рубля также могут стать результаты пятничного заседания Банка России, от которого большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки на уровне 14%. «К приближению основных налоговых выплат 28 октября курс доллара может снизиться к 82 руб./$, а при поддержке со стороны геополитического фактора курс сможет выйти из диапазона 82–87 руб./$ в сторону 77–82 руб./$»,— оценивает Владимир Евстифеев.