Рубль получил подкрепление
Курс доллара откатился до двухмесячного минимума
Курс доллара приблизился к 82,5 руб./$, что является минимумом за два месяца. При этом ЦБ продолжает выкупать валюту на рынке рекордными объемами (на 12 млрд руб. в день). Однако реализация валюты экспортерами превышает их и в целом по месяцу оценивается аналитиками в $4 млрд. Дополнительную поддержку рублю оказывает улучшение геополитического фона, в таких условиях курс доллара к концу месяца может опуститься к 82 руб./$, а в дальнейшем перейти в диапазон 77–82 руб./$.
19 октября внебиржевой курс доллара впервые за два месяца приблизился к уровню 82,5 руб./$. По данным «МФД-Инфоцентра», в ходе торгов курс достигал отметки 82,56 руб./$, что на 51 коп. (0,6%) ниже закрытия пятницы. За шесть дней потери составили 2,9 руб. (3,4%), в итоге американская валюта откатилась к значениям 24 августа. Курс юаня на торгах Московской биржи достигал отметки 12,35 руб./CNY, минимума с начала месяца.
При этом укрепление российской валюты в последние дни происходило при повышенной активности инвесторов. К 16:30 объем биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» уже составил 12,1 млрд CNY (около 150 млрд руб.), что на 21% выше среднедневного значения на предыдущей неделе.
Рубль продолжает укрепляться даже в условиях значительных покупок иностранной валюты со стороны Банка России, которые составляют 12,1 млрд руб. в день. Это в шесть раз выше объемов операций в сентябре и максимальный показатель с января 2022 года. Тогда на фоне высоких цен на нефть регулятор ежедневно выкупал валюту на 23 млрд руб.
Такие операции ЦБ в рамках бюджетного правила абсорбируют лишь часть возросшего предложения валюты от экспортеров на фоне подорожания нефти. В сентябре средняя цена нефти Urals выросла на 37%, до $92 за баррель. По оценке руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, суммарные продажи валюты только крупнейшими экспортерами могут вырасти в сравнении с августом почти вдвое, до $4 млрд. «Покупки валюты в рамках бюджетного правила абсорбируют немногим более половины ожидаемого притока»,— отмечает господин Евстифеев.
Аналитики внутренних факторов роста рубля выделяют улучшение отношений между США и Россией после заключения дизельной сделки. К тому же в выходные стало известно, что президент США Дональд Трамп не стал вводить в действие закон об «адских санкциях» против России и ее торговых партнеров, который мог вступить в силу 18 октября. «Возможно, начался процесс сближения позиций США и России по ряду ранее введенных санкций. Это позитивный фактор для российского фондового рынка и курса рубля»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.
Укреплению рубля способствует и ослабление доллара на мировом рынке.
В понедельник индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) опускался до 101,77 пункта, что на 1,2% ниже локального максимума, установленного в прошлую среду. До этого американская валюта почти непрерывно росла пять недель, прибавив 4,2%. Как отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова, снижение индекса доллара в последние дни связано с пересмотром ожиданий по ставке ФРС после сдержанных заявлений главы регулятора Кевина Уорша, сделанных на прошлой неделе. В итоге вероятность повышения ставки в октябре упала с 50% до 15%, ослабив поддержку доллара со стороны процентных ставок.
В ближайшие две недели поддержку рублю будет оказывать рост предложения валюты со стороны экспортеров, которые будут готовить валюту для уплаты налогов. Согласно оценке аналитиков ПСБ, объем налоговых отчислений нефтегазовых компаний в бюджет в октябре превысит сентябрьские показатели более чем в два раза и достигнет 1 трлн руб. Дополнительным фактором в пользу укрепления рубля также могут стать результаты пятничного заседания Банка России, от которого большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки на уровне 14%. «К приближению основных налоговых выплат 28 октября курс доллара может снизиться к 82 руб./$, а при поддержке со стороны геополитического фактора курс сможет выйти из диапазона 82–87 руб./$ в сторону 77–82 руб./$»,— оценивает Владимир Евстифеев.