Падению определили сочетание факторов

За лето рубль упал на 20%. Доллар за три месяца подорожал почти на 15 руб. Экономисты считают, что это не предел. Опрошенные “Ъ FM” аналитики отмечают, что потеря рублем крепких позиций связана с операциями Минфина и ЦБ в рамках бюджетного правила — ведомства скупают валюту. При этом эксперты не исключают дальнейшего ослабления рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Кода это закончится? Главный экономист «Сбера» Александр Исаков говорит, что все зависит от комплекса факторов:

«Когда мы смотрим на валютный рынок, нужно понимать, что он почти никогда не находится в равновесии. Та точка, от которой мы отсчитываем, — начало лета — сама по себе не была равновесной. В первом полугодии, а особенно в первом квартале, для рубля сложилось идеальное сочетание трех факторов: крайне высокая реальная ставка, пауза в покупках Минфина по бюджетному правилу, то есть эти покупки не транслировались на валютный рынок, и крайне благоприятная ситуация на рынке сырья.

За лето все три фактора ослабли и, можно сказать, развернулись в сторону более нормальных условий: нефть сейчас значительно дешевле, чем была во втором квартале, Минфин покупает валюту, а реальная ставка снизилась с 10 процентных пунктов до порядка 6, если мы посмотрим на устойчивую инфляцию и текущую ключевую ставку. По нашим оценкам, рубль ослабнет до порядка 88 руб. за доллар к концу 2026 года. Мы исходим из того, что ситуация на нефтяном рынке будет более или менее стабильной, ключевая ставка продолжит снижаться, а внутренний спрос, в том числе на импорт, постепенно восстановится».

Аналитики «Финама» напоминают, что ослабление рубля связано также с высоким спросом на валюту на фоне снижения цен на нефть Urals. В июле ее стоимость опускалась в район $50 за баррель. Эксперты не исключают, что на фоне макроэкономических проблем бизнес и физлица обратились к валюте в качестве защитного актива. Однако гендиректор ALT Consulting Group Владимир Хомченко в этой гипотезе сомневается:

«Цифра сейчас немного выше, чем 85-86 руб., но незначительно. Я вполне допускаю, что курс доллара может дойти до 88 руб., а максимум в 90 руб. вполне реалистичен. Скорее всего, мы закрепимся на текущих уровнях, плюс-минус пара рублей, потому что сейчас это некий уровень паритета, который устраивает и экспортеров, и импортеров. Кого-то больше, кого-то меньше, но о чем-то всегда нужно договариваться.

Раньше не было других серьезных инструментов, поэтому все привыкли, что нужно покупать валюту. Сейчас появилось множество хороших альтернатив».

Аналитики «Т-Инвестиций» полагают, что падение рубля связано с торговым балансом и снижением экспортной выручки. Кроме того, в августе исчез налоговый фактор, поэтому предложение на валютном рынке тоже снизилось. В ЦБ прогнозируют, что к концу года доллар закрепится на уровне 79 руб. На сегодня официальный курс доллара — 85,6 руб., евро —почти 100 руб., юань — 12,7 руб.

Леонид Пастернак